11 августа 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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11 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Безработица в Великобритании
|Июль 2020
|09:00
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Июнь 2020
|12:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Август 2020
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Август 2020
|15:15
|Новостройки в Канаде
|Июль 2020
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|Июль 2020
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11 августа 2020 года 11:53
Минсельхоз рассмотрит предложения по ограничению импорта яблок в РФ с учетом обеспечения продбезопасности и сохранения стабильного уровня цен, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства, комментируя предложение союза "Садоводы Кубани", который предлагает установить... читать дальше
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11 августа 2020 года 11:45
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 4998 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,1522 руб. По... читать дальше
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11 августа 2020 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск снизился на 62,28 коп. и составил 73,1522 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по сравнению с уровнем,... читать дальше
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11 августа 2020 года 11:40
1 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 11 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-472 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9896% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,81%... читать дальше
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11 августа 2020 года 11:28
Участие Азербайджана в сделке ОПЕК+ приведет к сокращению добычи нефти в стране на 2,7 млн тонн, заявил министр финансов Самир Шарифов. "В результате снижения спроса из-за пандемии коронавируса и других процессов на нефтяном рынке, мы наблюдали резкое снижение цен на нефть,... читать дальше
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11 августа 2020 года 11:19
Компенсация за покупку российских туров будет автоматически начисляться на карты туристов в течение пяти дней с момента оплаты поездки. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает сайт правительства РФ. В программу включены организованные туры (проезд и... читать дальше
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11 августа 2020 года 11:11
Во 2-м квартале т.г. количество занятых в Великобритании сократилось на 220 тыс. по сравнению с предыдущим кварталом - до 32,92 млн, свидетельствуют данные Национального статуправления (ONS).
Таким образом, падение показателя за 3 месяца стало максимальным с мая-июля... читать дальше
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11 августа 2020 года 11:07
ЦБ РФ 7 августа продал валюту на 3,1 млрд рублей, следует из данных Банка России.
Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть выше цены отсечения осуществляются покупки валюты, при ее... читать дальше
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11 августа 2020 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 719 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,5363 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,51 руб., максимальный -... читать дальше
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11 августа 2020 года 10:54
Почти три четверти россиян (73%) не видят необходимости оформлять себе электронные паспорта, каждый шестой гражданин РФ хотел бы иметь паспорт в электронном виде, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в "Интерфакс".
"Электронный паспорт хотели бы оформить 16%... читать дальше
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11 августа 2020 года 10:46
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 11 августа по данным на начало операционного дня выросло до 127,5 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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11 августа 2020 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3658 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,2862... читать дальше
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11 августа 2020 года 10:44
В России впервые с конца апреля суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией опустился ниже отметки в 5 тыс. случаев, умерли за сутки 130 пациентов, следует из обнародованных сегодня данных оперативного штаба.
"За последние сутки в России подтвержденных... читать дальше
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11 августа 2020 года 10:36
По итогам 2-го квартала 2020 года количество купленных в кредит автомобилей (новых и подержанных) снизилось на 42,4% и составило 142,5 тыс. единиц по сравнению с 247,3 тыс. в апреле-июне 2019 года, говорится в обзоре Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Согласно... читать дальше
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11 августа 2020 года 10:28
Продажи новых автомобилей в Китае в июле 2020 года выросли по итогам четвертого месяца подряд, говорится в отчете Китайской ассоциации автопроизводителей (China Association of Automobile Manufacturers, CAAM).
По данным CAAM, отслеживающей продажи автомобилей дилерским... читать дальше
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11 августа 2020 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 24,44 пункта (0,825%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2985,22 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 15,75 пункта (1,242%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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