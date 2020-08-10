Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,5727 руб.

10 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 71 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,5727 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,5321 руб., максимальный - 10,6179 руб. Было заключено 268 сделок. Объем торгов составил 599,03 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,5619 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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