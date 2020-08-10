Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,701 руб.

10 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1133 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,701 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,34 руб., максимальный - 73,9975 руб. Было заключено 10824 сделки. Объем торгов составил 31873,49 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,4275 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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