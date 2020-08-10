Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 86,6733 руб.

10 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3426 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,6733 руб.

Минимальный курс евро составил 86,5325 руб., максимальный - 87,11 руб. Была заключена 3371 сделка. Объем торгов составил 13498,25 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,685 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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