Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,6082 руб.

10 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 196 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,6082 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,585 руб., максимальный - 10,65 руб. Было заключено 60 сделок. Объем торгов составил 349,8 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,59 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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