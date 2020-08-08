Нотариусы вместе с одним из крупных банков тестируют две новые технологии. Первая: наследники смогут получать деньги по упрощенной процедуре, то есть без визита в банк. Вторая: нотариусы смогут в режиме онлайн находить наследство в банках, пишет "Российская газета". Как... Как... читать дальше

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провёл рабочую встречу с руководителями более 100 ведущих технологических компаний, в ходе которой обсуждались предложения мер государственной поддержки IT-отрасли. Как сообщает сайт правительства, во встрече приняли участие министр... Как сообщает сайт правительства, во встрече приняли участие министр... читать дальше

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"Азербайджанский инвестиционный холдинг" (АИХ) позволит создать современные системы управления госкомпаниями, что приведет к либерализации многих секторов экономики, заявил помощник президента - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновативного развития... читать дальше

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Говорить о возвращении посещаемости кинотеатров на доковидный уровень можно будет не раньше, чем через полгода после открытия, посещаемость кинотеатров в первые дни была ожидаемой и прогнозируемой, считает глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Олег Березин. "Мы понимали,... читать дальше

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Добыча нефти в Азербайджане в июле 2020 года составила 554,1 тыс. б/с против июньского показателя 553,8 тыс. б/с, сообщает Минэнерго. "В июле Азербайджан снизил добычу нефти на 163,9 тыс. б/с. С учетом обязательств страны по сокращению в мае добычи нефти на 164 тыс. б/с от... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил "дорожную карту" трансформации делового климата в сфере интеллектуальной собственности, сообщает пресс-служба правительства. "Нормы, регулирующие институт интеллектуальной собственности, пройдут комплексную модернизацию. Для этого... читать дальше

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За сутки в России зарегистрировано 5,2 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперштаб. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 5 212 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1334 (25,6%) без клинических... читать дальше

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Производство шампанских и игристых вин в РФ в июле составило 503,5 тыс. декалитров (дал), что на 47% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Национальный союз защиты прав потребителей. Как считают в союзе, такое падения стало результатом вступления в... Как считают в союзе, такое падения стало результатом вступления в... читать дальше

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Канада намерена ввести пошлины на импорт в страну широкого круга американской продукции с содержанием алюминия - от стиральных машин н клюшек для гольфа до алюминиевых банок - в ответ на решение президента США Дональда Трампа о возврате 10-процентных пошлин на канадский... читать дальше

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Правительство Великобритании рассчитывает подписать соглашение о свободной торговле с Японией - первое крупное торговое соглашение с момента выхода страны из Евросоюза в январе текущего года - к концу августа, сообщила в пятницу министр внешней торговли Великобритании Элизабет... читать дальше

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С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию субботу достигло 19 млн 378 тыс. 036 человек, увеличившись за сутки на 288 тыс. 672, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. По данным четверга этот показатель составлял 336 тыс. 447.... читать дальше

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Совет ЕС объявил в пятницу об очередном пересмотре списка третьих стран, из которых можно приезжать в Евросоюз во время эпидемии коронавируса, Россия в него не вошла, следует из официальной публикации на сайте ЕС. Список пересмотрен в сторону сокращения. Теперь в нем... Список пересмотрен в сторону сокращения. Теперь в нем... читать дальше

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Согласно данным Росстата, в июне нынешнего года в России умерло на 25 тыс. больше человек, чем в июне прошлого года. "В июне 2020 года в стране умерло 162 тыс. 758 человек (в июне 2019 года - 137 тыс. 237 человек)", - говорится в сообщении Росстата. За первое полугодие... За первое полугодие... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 августа, составляет 73,6376 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 59,79 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 августа, составляет 87,1722 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 августа, составляет 87,1722 руб. По сравнению с...

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 16,15 пункта (0,54%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2972,35 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше

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