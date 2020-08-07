Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 16,15 пункта (0,54%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2972,35 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 46626,246 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 189,226 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 863 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,9646 руб. Минимальный курс евро составил 86,6375 руб.,... Минимальный курс евро составил 86,6375 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3609 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,6233 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 352 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,5798 руб. Минимальный курс юаня составил 10,54 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,54 руб., максимальный -... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся незначительными изменениями индексов, завершил пятницу на понижательном тренде. Европейские фондовые индикаторы в основном снижались в ходе торгов, к вечеру часть индикаторов пошла на повышение. Европейские фондовые индикаторы в основном снижались в ходе торгов, к вечеру часть индикаторов пошла на повышение. Фондовая Азия завершила торги в... Фондовая Азия завершила торги в... читать дальше

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Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций заметно выросли за неделю благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US... читать дальше

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На Калининградском янтарном комбинате (входит в структуру Ростеха) в четверг добыт самородок весом 1482 грамма, говорится в сообщении комбината. Самородок, по мнению работников предприятия, своими очертаниями напоминает Антарктиду, поэтому и получил название... Самородок, по мнению работников предприятия, своими очертаниями напоминает Антарктиду, поэтому и получил название... читать дальше

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Турция возобновит приостановленное ранее разведочное бурение на месторождениях углеводородов в Средиземном море, заявил в пятницу президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. "Бурение было приостановлено, но мы его возобновим. Судно "Барбарос Хайреттин" отправлено выполнять... "Бурение было приостановлено, но мы его возобновим. Судно "Барбарос Хайреттин" отправлено выполнять... читать дальше

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ООО "Эбис" планирует 10-12-августа провести сбор заявок инвесторов на 3-летние облигации БО-П03 на 150 млн рублей, сообщается в пресс-релизе ИК "Септем Капитал", выступающей андеррайтером выпуска. Бумаги будут размещаться по открытой подписке, номинал одной бумаги - 1... Бумаги будут размещаться по открытой подписке, номинал одной бумаги - 1... читать дальше

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Россия может сохранить соглашения об избежании двойного налогообложения с несколькими ключевыми для бизнеса транзитными юрисдикциями, следует из комментария Минфина. В конце марта президент РФ Владимир Путин предложил ввести повышенный (15%) налог на дивиденды, которые... В конце марта президент РФ Владимир Путин предложил ввести повышенный (15%) налог на дивиденды, которые... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок ускорили снижение в ходе торгов в пятницу в связи с опасениями о замедлении восстановления спроса на фоне роста числа заражений коронавирусом. Однако по итогам недели они могут продемонстрировать рост по меньшей мере на 4% - максимум с... Однако по итогам недели они могут продемонстрировать рост по меньшей мере на 4% - максимум с... читать дальше

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осковский кредитный банк (МКБ) завершил размещение 3-летних инвестиционных облигаций серии БСО-П17 и БСО-П18 объемом по 400 млн рублей каждая, говорится в сообщении кредитной организации. Размещение прошло 7 августа. Ставка 1-го купона установлена на уровне 0,01%... Размещение прошло 7 августа. Ставка 1-го купона установлена на уровне 0,01%... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются в ходе торгов в пятницу на фоне обострения противоречий между Вашингтоном и Пекином после подписания президентом США Дональдом Трампом исполнительных указов об устранении угрозы со стороны китайских компаний. Связанные с этим... Связанные с этим... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3658 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5859 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,3 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 73,3 руб.,... читать дальше

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Администрация президента США Дональда Трампа намерена ввести санкции в отношении главы администрации Гонконга Кэрри Лэм за ограничение политических свобод в этом административном районе КНР, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. По данным источников, знакомых с... По данным источников, знакомых с... читать дальше

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