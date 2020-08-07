Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,5798 руб.

7 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 352 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,5798 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,54 руб., максимальный - 10,6069 руб. Было заключено 219 сделок. Объем торгов составил 696,52 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,5561 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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