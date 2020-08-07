07 августа 2020 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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7 августа. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 10.08 по 16.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|10.08.2020
|15:15
|Новостройки в Канаде
|Июль 2020
|11.08.2020
|09:00
|Безработица в Великобритании
|Июль 2020
|11.08.2020
|09:00
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Июнь 2020
|11.08.2020
|12:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Август 2020
|11.08.2020
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Август 2020
|11.08.2020
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|Июль 2020
|12.08.2020
|09:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Июнь 2020
|12.08.2020
|09:00
|Предварительная оценка ВВП Великобритании
|II квартал 2020
|12.08.2020
|09:00
|Промышленное производство в Великобритании
|Июнь 2020
|12.08.2020
|12:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Июль 2020
|12.08.2020
|12:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Июнь 2020
|12.08.2020
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|Июль 2020
|12.08.2020
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 01 по 07 августа
|12.08.2020
|21:00
|Бюджет США
|Июль 2020
|13.08.2020
|09:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Июль 2020
|13.08.2020
|10:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|Июль 2020
|13.08.2020
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Июль 2020
|13.08.2020
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 02 по 08 августа
|13.08.2020
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 26 июля по 01 августа
|14.08.2020
|09:00
|Предварительная оценка ВВП Германии
|I квартал 2020
|14.08.2020
|09:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Июль 2020
|14.08.2020
|12:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Июнь 2020
|14.08.2020
|12:00
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП еврозоны
|II квартал 2020
|14.08.2020
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|Июль 2020
|14.08.2020
|15:30
|Предварительная оценка производительности труда и стоимости рабочий силы в США
|II квартал 2020
|14.08.2020
|16:15
|Промышленное производство в США
|Июль 2020
|14.08.2020
|17:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Август 2020
|14.08.2020
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|Июнь 2020
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