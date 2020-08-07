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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 8 августа в размере 87,1722 руб.
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Власти признали неэффективность проверок бизнеса
В первом полугодии 2020-го контрольно-надзорные органы проверяли бизнес в два раза реже. Контрольно-надзорные органы в сумме провели 332 тыс. проверок за первые полгода 2020-го, годом ранее - 612 тыс. Главная причина снижения частоты проверок -...
 
Применение индивидуальных программ развития регионов надо расширять - эксперты
Работа совместного мониторинга экономической ситуации в РФ ИЭП имени Гайдара и РАНХиГС, посвященная состоянию региональных экономик, фиксирует рост дифференциации их реакций на "коронакризис", пишет "Коммерсант". Динамические оценки состояния...
 
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07 августа 2020 года 12:42

ЦБ РФ установил курс евро с 8 августа в размере 87,1722 руб.

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7 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 августа, составляет 87,1722 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 55,44 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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Большинство азиатских рынков акций снизилось, южнокорейский Kospi достиг 27-месячного максимума
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Китайский индекс Shanghai Composite опустился на 1%, гонконгский...    читать дальше
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07 августа 2020 года 14:30
Нефтяные цены усилили снижение
Нефтяные цены усилили снижение в ходе торгов. Однако по итогам недели они могут продемонстрировать рост по меньшей мере на 4% - максимум с недели, завершившейся 3 июля, пишет Trading Economics.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к...    читать дальше
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Главу Rio Tinto призывают к отставке в связи с разрушением древних пещер в Австралии
Австралийский центр корпоративной ответственности (Australian Centre for Corporate Responsibility, ACCR) призвал главного исполнительного директора Rio Tinto Жана-Себастьяна Жака уйти в отставку в связи с разрушением горнодобывающей компанией пещер коренного населения Австралии,...    читать дальше
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07 августа 2020 года 14:13
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07 августа 2020 года 14:03
Китай в июне сократил импорт газа в годовом выражении на 6%
В июне крупнейший импортер природного газа - Китай - закупил 9,614 млрд куб. м природного газа (по трубопроводам и в сжиженном виде) - это на 6% меньше, чем в июне 2019 года (10,275 млрд куб. м) и на 12% меньше, чем в мае 2020 года (10,9 млрд куб. м), свидетельствуют данные...    читать дальше
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07 августа 2020 года 13:53
Квартальный убыток Tenaris сократился на 92%
Ведущий мировой производитель труб Tenaris S.A. сократил во 2-м квартале 2020 года чистый убыток по сравнению с 1-м кварталом на 92% - до $50 млн.

Выручка упала на 30% на фоне резкого замедления экономического развития, объемов потребления нефти и сокращения бурильных...    читать дальше
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07 августа 2020 года 13:44
В РФ утвержены методические рекомендации по маркировке воды
Минпромторг и Минсельхоз РФ утвердили методические рекомендации по цифровой маркировке упакованной воды.

Документ, в частности, определяет состав участников эксперимента, говорится в сообщении Минпромторга. Это федеральные органы исполнительной власти (Минпромторг,...    читать дальше
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07 августа 2020 года 13:35
Потенциал повышения экономики РФ по-прежнему составляет 1,5-2%, но в период ее восстановления рост будет выше - ЦБ
Потенциал роста российской экономики по-прежнему составляет 1,5-2%, но в период ее восстановления в 2021-2022 годах рост будет выше, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов в интервью телеканалу "РБК".

"Мы считаем, пока, наверное,...    читать дальше
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07 августа 2020 года 13:27
Компании КНР могут уйти с бирж США из-за несоответствия стандартам аудита
Китайские компании, акции которых торгуются в США, будут вынуждены провести делистинг в том случае, если не выполнят требования, касающиеся аудиторской проверки, следует из плана, рекомендованного администрацией президента США Дональда Трампа.

Инициатива призвана...    читать дальше
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07 августа 2020 года 13:16
"ЛУКОЙЛ" в 1-м полугодии сократил добычу углеводородов на 8,4%
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07 августа 2020 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 7 августа снижается
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 15,8 пункта (0,529%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2972,7 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2994,46 (+0,2%) пункта,...    читать дальше
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07 августа 2020 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за месяц и составляет 72,9655 руб.
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07 августа 2020 года 13:05
Мосбиржа зарегистрировала облигации "ПКБ" серии 001Р-01
Московская биржа" 6 августа зарегистрировала облигации НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) серии 001Р-01, говорится в сообщении компании.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-32831-F-001P.

Бумаги номинальной стоимостью 1 тыс. рублей будут...    читать дальше
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07 августа 2020 года 13:02
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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 86,25/88,11 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 61 коп., Cредний курс продажи упал на...
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07 августа 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 7 августа средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 73,34/74,45 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,34/74,45 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 58 коп., средний...
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07 августа 2020 года 13:02
Экспорт пшеницы из России к 4 августа снизился на 20% в годовом выражении
Экспорт пшеницы из России с 1 июля по 4 августа составил 3,37 млн тонн, что на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Центр оценки качества зерна на основе выданных фитосанитарных сертификатов.

В целом экспорт зерна и продуктов его переработки за...    читать дальше
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