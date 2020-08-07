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По итогам сегодняшних торгов азиатские рынки акций в основном снизились из-за новой волны ухудшения отношений между США и Китаем, между тем южнокорейский фондовый индекс достиг максимума за 27 месяцев. Китайский индекс Shanghai Composite опустился на 1%, гонконгский... Китайский индекс Shanghai Composite опустился на 1%, гонконгский... читать дальше

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Нефтяные цены усилили снижение в ходе торгов. Однако по итогам недели они могут продемонстрировать рост по меньшей мере на 4% - максимум с недели, завершившейся 3 июля, пишет Trading Economics. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к... Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к... читать дальше

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Австралийский центр корпоративной ответственности (Australian Centre for Corporate Responsibility, ACCR) призвал главного исполнительного директора Rio Tinto Жана-Себастьяна Жака уйти в отставку в связи с разрушением горнодобывающей компанией пещер коренного населения Австралии,... читать дальше

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Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов считает, что хеджирование цен на нефть для России не подходит из-за большого объема экспорта, оно будет стоить очень дорого, и если цены на сырье не упадут, то средства Фонда национального благосостояния... читать дальше

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В июне крупнейший импортер природного газа - Китай - закупил 9,614 млрд куб. м природного газа (по трубопроводам и в сжиженном виде) - это на 6% меньше, чем в июне 2019 года (10,275 млрд куб. м) и на 12% меньше, чем в мае 2020 года (10,9 млрд куб. м), свидетельствуют данные... читать дальше

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Ведущий мировой производитель труб Tenaris S.A. сократил во 2-м квартале 2020 года чистый убыток по сравнению с 1-м кварталом на 92% - до $50 млн. Выручка упала на 30% на фоне резкого замедления экономического развития, объемов потребления нефти и сокращения бурильных... Выручка упала на 30% на фоне резкого замедления экономического развития, объемов потребления нефти и сокращения бурильных... читать дальше

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Минпромторг и Минсельхоз РФ утвердили методические рекомендации по цифровой маркировке упакованной воды. Документ, в частности, определяет состав участников эксперимента, говорится в сообщении Минпромторга. Это федеральные органы исполнительной власти (Минпромторг,... Документ, в частности, определяет состав участников эксперимента, говорится в сообщении Минпромторга. Это федеральные органы исполнительной власти (Минпромторг,... читать дальше

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Потенциал роста российской экономики по-прежнему составляет 1,5-2%, но в период ее восстановления в 2021-2022 годах рост будет выше, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов в интервью телеканалу "РБК". "Мы считаем, пока, наверное,... "Мы считаем, пока, наверное,... читать дальше

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Китайские компании, акции которых торгуются в США, будут вынуждены провести делистинг в том случае, если не выполнят требования, касающиеся аудиторской проверки, следует из плана, рекомендованного администрацией президента США Дональда Трампа. Инициатива призвана... Инициатива призвана... читать дальше

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За шесть месяцев 2020 года среднесуточная добыча углеводородов группой "ЛУКОЙЛ" без учета проекта Западная Курна-2 составила 2,155 млн барр. н. э./сут, что на 8,4% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, говорится в сообщении компании. Сокращение добычи связано с... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 15,8 пункта (0,529%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2972,7 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2994,46 (+0,2%) пункта,... читать дальше

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Максимальное значение за месяц (с 8 июля по 7 августа) - 72,9655 руб. за доллар, минимальное значение - 69,645 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 2,89 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Московская биржа" 6 августа зарегистрировала облигации НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) серии 001Р-01, говорится в сообщении компании. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-32831-F-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-32831-F-001P. Бумаги номинальной стоимостью 1 тыс. рублей будут... Бумаги номинальной стоимостью 1 тыс. рублей будут... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 86,25/88,11 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 61 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,34/74,45 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 58 коп., средний...

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Экспорт пшеницы из России с 1 июля по 4 августа составил 3,37 млн тонн, что на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Центр оценки качества зерна на основе выданных фитосанитарных сертификатов. В целом экспорт зерна и продуктов его переработки за... В целом экспорт зерна и продуктов его переработки за... читать дальше

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