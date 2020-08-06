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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,2528 руб.
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06 августа 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,2528 руб.
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6 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2400 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,2528 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,6675 руб., максимальный - 73,615 руб. К этому времени было заключено 39269 сделок. Объем торгов составил 179039,11 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,3825 руб. за доллар США. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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