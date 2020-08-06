Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,217 руб.

6 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 953 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,217 руб.

Минимальный курс доллара США составил 72,665 руб., максимальный - 73,6075 руб. Было заключено 11990 сделок. Объем торгов составил 37764,21 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,3675 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.