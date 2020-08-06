Учетные цены Банка России на драгметаллы с 7 августа

6 августа. FINMARKET.RU -РФ с 7 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4811,98 (+18,77) руб./грамм; на серебро - 65,48 (+2) руб./грамм; на платину - 2294,27 (+48,98) руб./грамм; на палладий - 5213,18 (+138,3) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 46815,472 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 186,004 млрд руб., или на...

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Сбербанк России разместил 65,95% выпуска облигаций серии ИОС_PRT_CDX-5Y-001Р-293R на 659, 517 млн рублей номинальным объемом 1 млрд рублей, и 25,88% выпуска серии ИОС_PRT_R-BLN-PERM-PRTF-5Y-001Р-294R на 517,559 млн рублей номинальным объемом 2 млрд рублей, говорится в... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 122 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,5445 руб. Минимальный курс юаня составил 10,4682 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,4682 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3169 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,8493 руб. Минимальный курс евро составил 86,305 руб.,... Минимальный курс евро составил 86,305 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2400 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,2528 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Рост потребительских цен на бензин в России с 27 июля по 2 августа составил 0,1% после такого же повышения неделей ранее, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). С начала года цены на бензин повысились на 1,9%. С начала года цены на бензин повысились на 1,9%. По данным Росстата, к... По данным Росстата, к... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся на подъеме, завершил торги в минусе. В Азии в четверг преобладало снижение индексов (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский индекс Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,7%), в красной зоне... В Азии в четверг преобладало снижение индексов (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский индекс Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,7%), в красной зоне... читать дальше

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Стоимость ипотечного кредитования в США обновила исторические минимумы в восьмой раз с начала текущего года. Средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке на текущей неделе составила 2,88% по сравнению с 2,99% годовых в прошлый четверг, говорится в обзоре... Средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке на текущей неделе составила 2,88% по сравнению с 2,99% годовых в прошлый четверг, говорится в обзоре... читать дальше

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ОАО "Теле2-Санкт-Петербург" приобрело в рамках оферты 232,101 тыс. облигаций 4-й серии, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, компания выкупила 7,7% выпуска. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, компания выкупила 7,7% выпуска. Эмитент разместил 10-летние... Эмитент разместил 10-летние... читать дальше

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Курс американского доллара дорожает к евро, слабо дешевеет к иене, при этом фунт стерлингов дорожает. Трейдеры следят за продолжающимися переговорами в Вашингтоне о новых мерах для стимулирования американской экономики в связи с пандемией коронавируса. Республиканцы и... Трейдеры следят за продолжающимися переговорами в Вашингтоне о новых мерах для стимулирования американской экономики в связи с пандемией коронавируса. Республиканцы и... читать дальше

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ОО "Энергоника" 6 августа завершило размещение 5-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 50 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Ставка с 1-го по 4-й купон установлена на уровне 15%. Купоны квартальные. Ставка с 1-го по 4-й купон установлена на уровне 15%. Купоны квартальные. Облигации размещены в рамках программы биржевых... Облигации размещены в рамках программы биржевых... читать дальше

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Снижение потребления молока и молочных продуктов в РФ в этом году из-за сокращения доходов населения на фоне пандемии будет незначительным. Но в 2021 году ситуация может осложниться, считает генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов.... читать дальше

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Цены на нефть не демонстрируют единой динамики: WTI продолжает слабо дешеветь, в то время как Brent перешла к росту. Поддержку рынку, в частности, оказывают перспективы принятия новых стимулирующих мер в США, пишет Trading Economics. На настроения инвесторов также... На настроения инвесторов также... читать дальше

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ВВП Украины, согласно оценке Минэкономики, в первой половине 2020 года сократился на 6,5% по отношению к аналогичному периоду 2019 года, в том числе во втором квартале падение составило 11%, что меньше, чем ожидалось ранее (14%). "Помесячная динамика видов... "Помесячная динамика видов... читать дальше

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Прирост запасов по результатам геологоразведочных работ недропользователей в РФ в 1-м полугодии 2020 года составил: жидких углеводородов (ЖУВ) по категориям АВ1С1 - 30 млн т, газа по АВ1С1 - 252 млрд куб. м., говорится в материалах Минприроды. Как отмечает ведомство,... Как отмечает ведомство,... читать дальше

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ПАО "ТрансФин-М" установило ставку 11-12-го купонов биржевых облигаций серии БО-40 в размере 7% годовых, говорится в сообщении компании. "ТрансФин-М" разместил облигации серии БО-40 на сумму 500 млн рублей в августе 2015 года. Бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка... "ТрансФин-М" разместил облигации серии БО-40 на сумму 500 млн рублей в августе 2015 года. Бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка... читать дальше

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