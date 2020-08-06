Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2420 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1829,32 млрд руб.

6 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 6 августа составили по Российской Федерации 2420 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2266,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1514,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1391,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 6 августа составили 1829,32 млрд руб. против 2756,39528 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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