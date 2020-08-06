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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 августа по данным на начало операционного дня снизилось до 129,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Россия за 5 лет (с 6 августа 2015 года) уничтожила 36,17 тыс. тонн продукции, которая незаконно поступила из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго, сообщает Россельхознадзор. В частности, в утиль было отправлено 34,94 тыс. тонн продукции... В частности, в утиль было отправлено 34,94 тыс. тонн продукции... читать дальше

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Мощность портов Дальневосточного, Северо-Западного, Волго-Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов уже через 4 года увеличится более чем на 300 млн тонн, сообщил сегодня "Интерфаксу" вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Вплоть до 2024 года расписаны планы развития... "Вплоть до 2024 года расписаны планы развития... читать дальше

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Банк Англии сохранил базовую процентную ставку по итогам августовского заседания на уровне 0,1%, говорится в пресс-релизе ЦБ. Британский ЦБ также принял решение оставить объем программы выкупа гособлигаций на уровне 745 млрд фунтов, говорится в заявлении Комитета по... Британский ЦБ также принял решение оставить объем программы выкупа гособлигаций на уровне 745 млрд фунтов, говорится в заявлении Комитета по...

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Сегодня азиатские фондовые индексы не демонстрируют единой динамики в ходе торгов, несмотря на уверенный подъем рынка акций США. Инвесторы в том числе следят за продолжающимися переговорами в Вашингтоне о новом пакете стимулирующих мер в связи с пандемией... Инвесторы в том числе следят за продолжающимися переговорами в Вашингтоне о новом пакете стимулирующих мер в связи с пандемией... читать дальше

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августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 7 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-470 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 мск достигло 18 млн 752 тыс. 917 человек, увеличившись за сутки на 272 тыс. 917, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Накануне по данным на 08:00 мск показатель... Накануне по данным на 08:00 мск показатель... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок незначительно меняются сегодня после роста до 5-месячных максимумов днем ранее вслед за публикацией данных Минэнерго США о снижении запасов в стране. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:37 мск... Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:37 мск... читать дальше

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В прошлом месяце Ирак прокачивал 2,763 млн б/с нефти на экспорт, что на 2% меньше, чем в предыдущем месяце, следует из сообщения министерства нефти страны. Всего в июле на экспорт было поставлено 85,66 млн баррелей нефти. При этом с центральных и южных месторождений... Всего в июле на экспорт было поставлено 85,66 млн баррелей нефти. При этом с центральных и южных месторождений... читать дальше

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В Москве ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабильна, и власти не планируют возвращаться к жестким ограничительным мерам, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. "Пик эпидемии в Москве пройден, нового взрывного... "Пик эпидемии в Москве пройден, нового взрывного... читать дальше

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В июне мировые продажи полупроводников увеличились на 5,1% - до $34,53 млрд по сравнению с $32,86 млрд в том же месяце прошлого года, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA). Между тем по сравнению... Между тем по сравнению... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 70010,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 1525,43 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $22,28 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Торги в среду американские фондовые индексы завершили уверенным ростом на фоне превзошедших прогнозы результатов Walt Disney Co. и надежд на вакцину от коронавируса. Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 373,05 пункта (1,39%) - до 27201,52 пункта. Индикатор... Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 373,05 пункта (1,39%) - до 27201,52 пункта. Индикатор... читать дальше

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Во 2-м квартале экономика Швеции рухнула на рекордные 8,2% относительно того же периода прошлого года, свидетельствуют предварительные данные статуправления страны. Падение ВВП относительно 1-го квартала т.г. составило 8,6%, что также стало максимальным снижением за... Падение ВВП относительно 1-го квартала т.г. составило 8,6%, что также стало максимальным снижением за... читать дальше

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