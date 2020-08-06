.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
.
ГЛАВНОЕ
ВВП России в 1-м полугодии снизился на 4,2%
ВВП РФ, по оценке Минэкономразвития, в 1-м полугодии снизился на 4,2% в годовом выражении. Ведомство сохранило прогноз падения российской экономики на 2020 год на 4,8%.
 
В РФ хотят отменить НДФЛ при продаже экономжилья
Россиян, продавших в 2020 году недвижимость экономкласса, предложили освободить от уплаты НДФЛ. С такой инициативой "Общероссийский народный фронт" (ОНФ) обратился в Минстрой и Минэкономразвития, пишут "Известия". При продаже жилья стоимостью...
 
Растет число поддельных сайтов доставки
За время пандемии мошенники научились качественно имитировать сайты доставки еды и электроники. Пандемия спровоцировала появление фейковых сайтов служб доставки еды и электроники, рассказал "Коммерсанту" ведущий аналитик Infosecurity a Softline...
 
Покупатели недорогих авто переключились на вторичный рынок
За время пандемии на авторынке серьезно сократилась доля новых машин стоимостью до миллиона рублей, а автомобили ценой до 500 тысяч рублей практически полностью исчезли из продажи. В результате покупатели бюджетных машин переключились на подержанный...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

06 августа 2020 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

 0  
6 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Объем промышленных заказов в Германии Июнь 2020
09:00 Процентная ставка Банка Англии Август 2020
11:00 Промышленное производство в Италии Июнь 2020
15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 26 июля по 01 августа
15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 19 по 25 июля

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
06 августа 2020 года 09:49
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 129,9 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 августа по данным на начало операционного дня снизилось до 129,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
.
06 августа 2020 года 09:45
Россия за 5 лет уничтожила более 36 тыс. т санкционной продукции - Россельхознадзор
Россия за 5 лет (с 6 августа 2015 года) уничтожила 36,17 тыс. тонн продукции, которая незаконно поступила из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго, сообщает Россельхознадзор.

В частности, в утиль было отправлено 34,94 тыс. тонн продукции...    читать дальше
.
06 августа 2020 года 09:29
До 2024 года мощность морских портов РФ увеличится более чем на 300 млн тонн
Мощность портов Дальневосточного, Северо-Западного, Волго-Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов уже через 4 года увеличится более чем на 300 млн тонн, сообщил сегодня "Интерфаксу" вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Вплоть до 2024 года расписаны планы развития...    читать дальше
.
06 августа 2020 года 09:21
Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,1%, не стал менять объем программы выкупа активов
Банк Англии сохранил базовую процентную ставку по итогам августовского заседания на уровне 0,1%, говорится в пресс-релизе ЦБ.

Британский ЦБ также принял решение оставить объем программы выкупа гособлигаций на уровне 745 млрд фунтов, говорится в заявлении Комитета по...
.
06 августа 2020 года 09:14
Фондовая Азия торгуется без единой динамики
Сегодня азиатские фондовые индексы не демонстрируют единой динамики в ходе торгов, несмотря на уверенный подъем рынка акций США.

Инвесторы в том числе следят за продолжающимися переговорами в Вашингтоне о новом пакете стимулирующих мер в связи с пандемией...    читать дальше
.
06 августа 2020 года 09:04
ВТБ разместит 7 августа однодневные бонды серии КС-3-470 на 50 млрд рублей
августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 7 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-470 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии...    читать дальше
.
06 августа 2020 года 09:00
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 18,7 млн
С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 мск достигло 18 млн 752 тыс. 917 человек, увеличившись за сутки на 272 тыс. 917, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Накануне по данным на 08:00 мск показатель...    читать дальше
.
06 августа 2020 года 08:52
Нефть незначительно дорожает после роста до 5-месячного максимума накануне
Цены на нефть эталонных марок незначительно меняются сегодня после роста до 5-месячных максимумов днем ранее вслед за публикацией данных Минэнерго США о снижении запасов в стране.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:37 мск...    читать дальше
.
06 августа 2020 года 08:47
Ирак на 2% снизил экспорт нефти в июле
В прошлом месяце Ирак прокачивал 2,763 млн б/с нефти на экспорт, что на 2% меньше, чем в предыдущем месяце, следует из сообщения министерства нефти страны.

Всего в июле на экспорт было поставлено 85,66 млн баррелей нефти. При этом с центральных и южных месторождений...    читать дальше
.
06 августа 2020 года 08:39
Москву из-за коронавируса снова закрывать не будут
В Москве ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабильна, и власти не планируют возвращаться к жестким ограничительным мерам, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

"Пик эпидемии в Москве пройден, нового взрывного...    читать дальше
.
06 августа 2020 года 08:31
Продажи чипов в мире выросли во 2-м квартале более чем на 5%
В июне мировые продажи полупроводников увеличились на 5,1% - до $34,53 млрд по сравнению с $32,86 млрд в том же месяце прошлого года, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA).

Между тем по сравнению...    читать дальше
.
06 августа 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 70010,00 млн руб.
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 70010,00 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
.
06 августа 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 1525,43 млн руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 1525,43 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
.
06 августа 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $22,28 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $22,28 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...
.
06 августа 2020 года 08:23
Американские фондовые индексы выросли на результатах Walt Disney
Торги в среду американские фондовые индексы завершили уверенным ростом на фоне превзошедших прогнозы результатов Walt Disney Co. и надежд на вакцину от коронавируса.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 373,05 пункта (1,39%) - до 27201,52 пункта. Индикатор...    читать дальше
.
06 августа 2020 года 08:16
Квартальное падение ВВП Швеции составило рекордные 8,2% в годовом выражении
Во 2-м квартале экономика Швеции рухнула на рекордные 8,2% относительно того же периода прошлого года, свидетельствуют предварительные данные статуправления страны.

Падение ВВП относительно 1-го квартала т.г. составило 8,6%, что также стало максимальным снижением за...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.