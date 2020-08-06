06 августа 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
6 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Июнь 2020
|09:00
|Процентная ставка Банка Англии
|Август 2020
|11:00
|Промышленное производство в Италии
|Июнь 2020
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 26 июля по 01 августа
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 19 по 25 июля
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
06 августа 2020 года 09:49
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 августа по данным на начало операционного дня снизилось до 129,9 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
.
06 августа 2020 года 09:45
Россия за 5 лет (с 6 августа 2015 года) уничтожила 36,17 тыс. тонн продукции, которая незаконно поступила из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго, сообщает Россельхознадзор.
В частности, в утиль было отправлено 34,94 тыс. тонн продукции... читать дальше
.
06 августа 2020 года 09:29
Мощность портов Дальневосточного, Северо-Западного, Волго-Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов уже через 4 года увеличится более чем на 300 млн тонн, сообщил сегодня "Интерфаксу" вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Вплоть до 2024 года расписаны планы развития... читать дальше
.
06 августа 2020 года 09:21
Банк Англии сохранил базовую процентную ставку по итогам августовского заседания на уровне 0,1%, говорится в пресс-релизе ЦБ.
Британский ЦБ также принял решение оставить объем программы выкупа гособлигаций на уровне 745 млрд фунтов, говорится в заявлении Комитета по...
.
06 августа 2020 года 09:14
Сегодня азиатские фондовые индексы не демонстрируют единой динамики в ходе торгов, несмотря на уверенный подъем рынка акций США.
Инвесторы в том числе следят за продолжающимися переговорами в Вашингтоне о новом пакете стимулирующих мер в связи с пандемией... читать дальше
.
06 августа 2020 года 09:04
августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 7 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-470 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
.
06 августа 2020 года 09:00
С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 мск достигло 18 млн 752 тыс. 917 человек, увеличившись за сутки на 272 тыс. 917, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Накануне по данным на 08:00 мск показатель... читать дальше
.
06 августа 2020 года 08:52
Цены на нефть эталонных марок незначительно меняются сегодня после роста до 5-месячных максимумов днем ранее вслед за публикацией данных Минэнерго США о снижении запасов в стране.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:37 мск... читать дальше
.
06 августа 2020 года 08:47
В прошлом месяце Ирак прокачивал 2,763 млн б/с нефти на экспорт, что на 2% меньше, чем в предыдущем месяце, следует из сообщения министерства нефти страны.
Всего в июле на экспорт было поставлено 85,66 млн баррелей нефти. При этом с центральных и южных месторождений... читать дальше
.
06 августа 2020 года 08:39
В Москве ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабильна, и власти не планируют возвращаться к жестким ограничительным мерам, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
"Пик эпидемии в Москве пройден, нового взрывного... читать дальше
.
06 августа 2020 года 08:31
В июне мировые продажи полупроводников увеличились на 5,1% - до $34,53 млрд по сравнению с $32,86 млрд в том же месяце прошлого года, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA).
Между тем по сравнению... читать дальше
.
06 августа 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 70010,00 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
.
06 августа 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 1525,43 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
.
06 августа 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $22,28 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
...
.
06 августа 2020 года 08:23
Торги в среду американские фондовые индексы завершили уверенным ростом на фоне превзошедших прогнозы результатов Walt Disney Co. и надежд на вакцину от коронавируса.
Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 373,05 пункта (1,39%) - до 27201,52 пункта. Индикатор... читать дальше
.
06 августа 2020 года 08:16
Во 2-м квартале экономика Швеции рухнула на рекордные 8,2% относительно того же периода прошлого года, свидетельствуют предварительные данные статуправления страны.
Падение ВВП относительно 1-го квартала т.г. составило 8,6%, что также стало максимальным снижением за... читать дальше
.