Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,1242 руб.

5 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4729 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,1242 руб.

Минимальный курс доллара США составил 72,71 руб., максимальный - 73,4825 руб. Было заключено 15170 сделок. Объем торгов составил 48471,73 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,8375 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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