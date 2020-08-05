Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 86,5186 руб.

5 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1721 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,5186 руб.

Минимальный курс евро составил 86,285 руб., максимальный - 86,8125 руб. Было заключено 3196 сделок. Объем торгов составил 13138,81 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,2975 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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