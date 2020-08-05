Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,5544 руб.

5 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 655 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,5544 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,5394 руб., максимальный - 10,8045 руб. Было заключено 69 сделок. Объем торгов составил 430,78 млн руб., что на 70% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,54 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.