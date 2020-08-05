ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,3806 руб.

5 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 августа, составляет 73,3806 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 77,80 коп.

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Белорусские НПЗ в августе снизят закупки нефти у российских компаний до 1,21 млн тонн с 1,58 млн тонн в июле. "Августовские потребности белорусских НПЗ определены в объеме 1,37 млн тонн нефти. Российские компании подтвердили заявки на поставку 1,21 млн тонн, из которых 77 тыс.... читать дальше

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Выручка ПАО "Ростелеком" по МСФО во втором квартале 2020 года выросла на 12,6% и составила 127,279 млрд рублей по сравнению с 113,102 млрд рублей в апреле-июне 2019 года, говорится в сообщении компании. Показатель OIBDA вырос на 15%, до 48,8 млрд рублей. Рентабельность... Показатель OIBDA вырос на 15%, до 48,8 млрд рублей. Рентабельность... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2277 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,3937... читать дальше

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ООО "Девелоперская компания "Ноймарк" 6 августа начнет размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-П03 объемом 990 млн рублей, говорится в сообщении компании. Срок обращения выпуска - 2 года. Срок обращения выпуска - 2 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых.... Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых.... читать дальше

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ООО "СУЭК-Финанс" увеличило программу облигаций серии 001P со 120 до 200 млрд рублей, а "Московская биржа" зарегистрировала соответствующие изменения, говорится в сообщении биржи. Программа облигаций компании серии 001Р объемом до 40 млрд рублей включительно или... Программа облигаций компании серии 001Р объемом до 40 млрд рублей включительно или... читать дальше

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АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" полностью разместило выпуск облигаций серии 001Р-07 объемом 700 млн рублей со сроком обращения 16 месяцев по ставке 12% годовых, говорится в сообщении компании. Как сообщалось, сбор заявок на выпук проходил 30... Как сообщалось, сбор заявок на выпук проходил 30... читать дальше

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ПАО "КАМАЗ" в январе-июле 2020 года нарастило выпуск машинокомплектов на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 20,131 тыс. штук, сообщила компания. В том числе в июле автомобильный завод изготовил 3,484 тыс. машкомплектов. В это число входят готовые... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 25,11 пункта (0,854%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2965,57 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 12,71 пункта (1,009%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 12,71 пункта (1,009%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2737 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,3477... читать дальше

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В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 73,3477 руб. По отношению к последней сделке во вторник доллар подешевел на 21,23 коп. К курсу, установленному Банком России на сегодня,... По отношению к последней сделке во вторник доллар подешевел на 21,23 коп. К курсу, установленному Банком России на сегодня,... читать дальше

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Банк России 3 августа продал валюту на 5,8 млрд рублей, следует из данных ЦБ. Днем ранее объем продаж валюты составил 5,8 млрд рублей. Днем ранее объем продаж валюты составил 5,8 млрд рублей. Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть... Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал ростом индикаторов на фоне благоприятной внешней конъюнктуры в ожидании дальнейшего смягчения политики Федрезервом в отсутствие новых бюджетных стимулов Большинство европейских рынков акций завершило вчерашние торги в... Большинство европейских рынков акций завершило вчерашние торги в... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,35/74,75 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 14 коп., Cредний курс продажи упал...

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Доллар США дешевеет относительно большинства основных мировых валют на ожиданиях дальнейшего смягчения политики Федрезервом в отсутствие новых бюджетных стимулов. Трейдеры продолжают оценивать информацию о ходе обсуждения законодателями нового пакета мер поддержки... Трейдеры продолжают оценивать информацию о ходе обсуждения законодателями нового пакета мер поддержки... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 5 августа по данным на начало операционного дня выросло до 1056,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Экономика Индонезии снизилась впервые более чем за два десятилетия на фоне пандемии коронавирусной инфекции, которая привела к падению доходов населения и сокращению деловой активности. Объем ВВП во втором квартале 2020 года уменьшился на 5,32% в годовом выражении,... Объем ВВП во втором квартале 2020 года уменьшился на 5,32% в годовом выражении,... читать дальше

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