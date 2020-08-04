Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 86,6907 руб.

4 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3288 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,6907 руб.

Минимальный курс евро составил 85,875 руб., максимальный - 87,25 руб. Было заключено 3348 сделок. Объем торгов составил 12752,29 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,77 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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