Учетные цены Банка России на драгметаллы с 5 августа

4 августа. FINMARKET.RU -РФ с 5 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4653,01 (-51) руб./грамм; на серебро - 57,4 (-0,37) руб./грамм; на платину - 2177,58 (+17,45) руб./грамм; на палладий - 4954,4 (-64,45) руб./грамм.

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ВТБ (MOEX: VTBR) разместил 79,64% выпуска инвестиционных облигаций серии Б-1-93 на 796,4 млн рублей номинальным объемом 1 млрд рублей, 57,84% выпуска инвестиционных облигаций серии Б-1-94 на 578,355 млн рублей номинальным объемом 1 млрд рублей, 74,45% выпуска инвестиционных... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило рейтинг ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) ("МРСК Северо-Запада") на уровне "АА+(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в сообщении АКРА. "Кредитный рейтинг... "Кредитный рейтинг... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,49 пункта (0,358%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2940,46 пункта. Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45... Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 45864,069 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 31,547 млрд руб., или на...

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Сбербанк России (MOEX: SBER) разместил 99,95% выпуска облигаций серии ИОС_PRT_MEGATRENDS-5Y-001Р-292R на 3,998 млрд рублей номинальным объемом 4 млрд рублей, 18,02% выпуска серии ИОС-BSK_FIX_MEM-3Y-001Р-290R на 360,3 млн рублей номинальным объемом 2 млрд рублей, 8,56% выпуска... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1741 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,6795 руб. Минимальный курс евро составил 85,11 руб.,... Минимальный курс евро составил 85,11 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2191 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,6298 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 456 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,5387 руб. Минимальный курс юаня составил 10,4485 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,4485 руб., максимальный -... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в зеленой зоне. Во вторник преобладал подъем индексов в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 1,7%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 2%). Без единой динамики торговалась Европа. Американские фондовые... Во вторник преобладал подъем индексов в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 1,7%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 2%). Без единой динамики торговалась Европа. Американские фондовые... читать дальше

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Общий оборот рынков "Московской биржи" по итогам января-июля 2020 года вырос на 13,8% и составил 524,2 трлн рублей по сравнению с 460,6 трлн руб. в январе-июле 2019 года. При этом количество торговых дней в первые семь месяцев 2020 года было на два меньше, чем за аналогичный... читать дальше

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Цены на бензин на АЗС стабилизировались после семи недель непрерывного роста, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК. На прошедшей неделе (26 июля-2 августа) бензины подорожали лишь в нескольких регионах страны. В Тверской, Ленинградской областях, Краснодарском крае и... На прошедшей неделе (26 июля-2 августа) бензины подорожали лишь в нескольких регионах страны. В Тверской, Ленинградской областях, Краснодарском крае и... читать дальше

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Заказы промышленных предприятий США в июне 2020 года увеличились на 6,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Эксперты, опрошенные MarketWatch, в среднем прогнозировали повышение на 4,6%. Рост заказов отмечен второй... Рост заказов отмечен второй... читать дальше

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Цена золота поднялась выше $2000 за унцию на торгах во вторник, обновив рекорд. Октябрьские фьючерсы на золото торгуются на уровне $2012,7 за унцию, что на 1,3% выше стоимости на предыдущей сессии. Октябрьские фьючерсы на золото торгуются на уровне $2012,7 за унцию, что на 1,3% выше стоимости на предыдущей сессии.

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Американский сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com намерен сократить свой глобальный штат на 25% на фоне негативного влияния пандемии коронавируса на туристическую отрасль, сообщил владелец сервиса. Согласно сообщению компании Booking Holdings Inc., ранее... Согласно сообщению компании Booking Holdings Inc., ранее... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает, что продажа авиабилетов в страны, с которыми приостановлено авиасообщение, может нарушать права граждан РФ. "В соответствии с поступающими в ведомство обращениями граждан и по информации СМИ, авиакомпании продают... "В соответствии с поступающими в ведомство обращениями граждан и по информации СМИ, авиакомпании продают... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг "Совкомбанка" на уровне "A+(RU)", изменив прогноз со "стабильного" на "позитивный", говорится в пресс-релизе агентства. Кроме того, агентство подтвердило рейтинг выпусков облигаций серий... Кроме того, агентство подтвердило рейтинг выпусков облигаций серий... читать дальше

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