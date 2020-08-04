ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 87,2253 руб.

4 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 4 августа, составляет 87,2253 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,36 коп.

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"Московская биржа" 3 августа зарегистрировала выпуск облигаций АО "Новосибирскхлебопродукт" серии БО-П01, говорится в сообщении эмитента. Вырускую присвоен идентификационный номер 4B02-01-29423-N-001P. Вырускую присвоен идентификационный номер 4B02-01-29423-N-001P. Номинал одной бумаги - 10 тыс.рублей, срок обращения - 4... Номинал одной бумаги - 10 тыс.рублей, срок обращения - 4... читать дальше

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Минпромторг сохраняет планы по снижению импортозависимости российского ТЭК с 45% до 43% в 2020 году, цель на 2024 год - 38%, сообщил в интервью "Интерфаксу" замглавы ведомства Михаил Иванов. "В прошлом году доля импорта составляла 45%, в этом мы стремимся достигнуть значения в... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 7,1 пункта (0,242%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2937,07 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 6,87 пункта (0,546%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 6,87 пункта (0,546%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 8751 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 72,9738... читать дальше

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В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 72,9738 руб. По отношению к последней сделке в понедельник доллар подешевел на 13,87 коп. К курсу, установленному Банком России на... По отношению к последней сделке в понедельник доллар подешевел на 13,87 коп. К курсу, установленному Банком России на...

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Вступление в силу закона о цифровых финансовых активах (ЦФА) способствует формированию в России новых секторов компаний - поставщиков удаленных услуг по автоматизации бизнеса и кибербезопасности, роботизации и big data, считают опрошенные "Интерфаксом" эксперты. Ряд... Ряд... читать дальше

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Торги во вторник фондовый рынок России начал в зеленой зоне на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры благодаря новостям о прогрессе в испытаниях вакцины от коронавируса COVID-19, а также неплохой статистике из США. Европейские рынки акций закрылись вчера на... Европейские рынки акций закрылись вчера на... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,1/74,37 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 19 коп., Cредний курс продажи упал...

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Глобальные изменения в поведении потребителей на фоне ограничений, связанных с пандемией коронавируса, оказали значительное воздействие на рынок кофе в этом году, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на мнения аналитиков. Фьючерсы на кофе сорта арабика, который... Фьючерсы на кофе сорта арабика, который... читать дальше

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Центробанк 31 июля продал валюту на 5,8 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 5,8 млрд рублей. Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть выше... Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть выше... читать дальше

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По итогам 1-го полугодия чистая прибыль китайской Great Wall Motor Co. сократилась на 24%, что обусловлено негативным влиянием пандемии COVID-19 на спрос на автомобили, а также повышением расходов на НИОКР. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в... Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 4 августа по данным на начало операционного дня выросло до 237,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 4 августа составили по Российской Федерации 2216,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2051,1 млрд руб. На... На... читать дальше

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В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара США умеренно снижается в паре с евро и растет относительно иены. По состоянию на 9:16 мск евро стоил $1,1768 против $1,1762 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость единой европейской валюты в паре с японской национальной... По состоянию на 9:16 мск евро стоил $1,1768 против $1,1762 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость единой европейской валюты в паре с японской национальной... читать дальше

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Финансирование работ по содержанию автомобильных дорог РФ должно основываться на закрепленных в законодательстве критериях, которые заставят Росавтодор более равномерно и объективно распределять средства по подведомственным учреждениям в регионах, полагает Счетная... читать дальше

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августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 5 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-468 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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