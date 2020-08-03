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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,9023 руб.
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03 августа 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,9023 руб.
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3 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 314 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,9023 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,3125 руб., максимальный - 74,68 руб. К этому времени было заключено 48113 сделок. Объем торгов составил 179574,51 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,385 руб. за доллар США. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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