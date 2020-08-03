Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 87,0195 руб.

3 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3748 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,0195 руб.

Минимальный курс евро составил 86,37 руб., максимальный - 87,69 руб. Было заключено 4328 сделок. Объем торгов составил 13464,35 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,5 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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