Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,6333 руб.

3 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1362 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,6333 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,3896 руб., максимальный - 10,8399 руб. Было заключено 28 сделок. Объем торгов составил 110,72 млн руб., что на 55% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,64 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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