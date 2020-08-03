Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2583,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1939,04 млрд руб.

3 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 августа составили по Российской Федерации 2583,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2362,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2234,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2032,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 3 августа составили 1939,04 млрд руб. против 1913,95256 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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