03 августа 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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3 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|17:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Июль 2020
|17:00
|Объем расходов на строительство в США
|Июнь 2020
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03 августа 2020 года 18:17
Иностранный турпоток в Испанию за полгода сократился на 71,7% - до 10,8 млн человек, следует из данных Национального института статистики (INE) страны.
С января по июнь Испанию посетили 10,8 млн зарубежных путешественников, что на 71,7% меньше, чем за аналогичный период... читать дальше
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03 августа 2020 года 18:06
Во 2-м квартале т.г. ВВП Латвии упал, по оперативным данным, на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (без учета влияния сезонного и календарного факторов), свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
Во 2-м квартале по сравнению с... читать дальше
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03 августа 2020 года 17:58
прос на облигации ООО "Балтийский лизинг" серии БО-П03 объемом 5 млрд рублей превысил предложение и составил 8 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
В ходе букбилдинга было подано более 35 заявок от инвесторов.
Сбор заявок на 4-летние... читать дальше
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03 августа 2020 года 17:55
Запрет на пополнение наличными неперсонифицированных электронных кошельков не затрагивает транспортные и школьные карты, говорится в сообщении Банка России.
Такое разъяснение регулятор дал в связи со вступлением в силу с понедельника изменений в закон о национальной... читать дальше
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03 августа 2020 года 17:43
Генпрокуратура РФ планирует принять дополнительные меры по укреплению законности и координации борьбы с преступностью в сфере закупок, следует из проекта приказа генпрокурора, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Необходимость усиления... читать дальше
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03 августа 2020 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2900 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,0052 руб.
Минимальный курс доллара США составил 73,6525 руб.,... читать дальше
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03 августа 2020 года 17:23
В июле индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) поднялся до 54,2 пункта с июньских 52,6 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Значение индикатора стало максимальным с марта 2019 года.
Аналитики в... читать дальше
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03 августа 2020 года 17:15
Президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан полагает, что в текущем квартале восстановление экономики США будет слабее ожиданий, и вследствие этого уровень безработицы в конце года будет выше, чем предполагалось ранее.
"Я думаю, что мы имеем отскок, но... читать дальше
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03 августа 2020 года 17:04
В январе-июле т.г. средняя цена нефти марки Urals сложилась в размере $40,34 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ.
За аналогичный период прошлого года она составила $65,27 за баррель. Таким образом, цена снизилась на 38,2%.
Средняя цена на нефть марки...
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03 августа 2020 года 16:52
Американские фондовые индексы повышаются в понедельник, поддержку рынку оказывают акции технологических компаний.
Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:40 мск вырос на 108,31 пункта (0,41%) - до 26536,63 пункта. Standard & Poor's 500 прибавил 14,79 пункта (0,45%) и... читать дальше
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03 августа 2020 года 16:52
ООО "Эбис" 3 августа завершило размещение 2-летних коммерческих облигаций серии КО-П05 объемом 100 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на выпуск проходил 25 июня с 17:30 МСК до 18:00 МСК, техническое размещение началось 29 июня.
Ставка 1-го... читать дальше
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03 августа 2020 года 16:44
Петербургский аэропорт "Пулково" в январе-июне 2020 года обслужил 4,15 млн пассажиров, следует из материалов Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).
Согласно данным ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ООО "ВВСС", оператор "Пулково"), в... читать дальше
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03 августа 2020 года 16:40
августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 3 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-466 на 23 млрд 552,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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03 августа 2020 года 16:25
В 3-м финквартале американский производитель питания Tyson Foods Inc. сократил чистую прибыль на 22% - до $527 млн, или $1,44 в расчете на акцию, по сравнению с $676 млн, или $1,84 на акцию, за сопоставимый период прошлого года. При этом чистая прибыль оказалась лучше... читать дальше
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03 августа 2020 года 16:15
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 29,2 пункта (1,003%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2940,77 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2941,39 (+1,02%) пункта, минимальное - 2911,19... читать дальше
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03 августа 2020 года 16:07
По итогам 1-го финквартала чистый убыток Japan Airlines Corp. (JAL) стал самым значительным со времени повторного листинга компании на Токийской фондовой бирже в 2012 году после выходя из процедуры банкротства.
В апреле-июне ее чистый убыток JAL составил 93,7 млрд иен... читать дальше
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