"Зеленые" с удовлетворением отмечают, что эпидемия коронавируса привела к замедлению экономических процессов, в результате чего сократились выбросы парниковых газов в атмосферу. По оценкам экспертов ООН, производство CO2 за несколько месяцев эпидемии снизилось на 5%; точных... читать дальше

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Премьер РФ Михаил Мишустин подписал положение о ведении единой автоматизированной системы техосмотра, сообщает пресс-служба правительства. "Оформленные диагностические карты будут храниться в единой автоматизированной системе техосмотра не менее 5 лет. В течение этого срока их... читать дальше

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Обувь, изготовленная ремесленниками, исключена из перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке. Соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства в субботу. "Из списка также убрали пробники и тестеры парфюмерной... "Из списка также убрали пробники и тестеры парфюмерной... читать дальше

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Россия будет возобновлять международное авиасообщение постепенно, речи о полном снятии ограничений в августе нет, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. "Речь об одновременном возобновлении полетов по всем направлениям не идет. Авиасообщение будет восстанавливаться... читать дальше

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Что нового россиянам готовит август В августе вырастут оптовые цены на газ для населения. Работающим пенсионером пересчитают пенсию. А законы, которые вступают в силу в последний месяц лета, ограничат оплату транспортных карт наличными и сделают выгоднее увольнения, пишет "Российская газета". Оптовые цены... Оптовые цены... читать дальше

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Авиакомпания British Airways со 2 августа возобновит регулярные рейсы из Лондона в Москву, сообщила Росавиация. "Она планирует в августе выполнять два рейса в неделю", - говорится в сообщении ведомства. В субботу РФ частично возобновляет международное пассажирское... В субботу РФ частично возобновляет международное пассажирское... читать дальше

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С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 10:00 субботы по московскому времени достигло 17 млн 594 тысяч 541 человек, увеличившись за минувшие сутки на 353 тысячи 243 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Число... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 5,46 тыс. случаев, умерли за сутки 95 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше

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Американский производитель потребительских товаров Colgate-Palmolive Co. (SPB: CL) увеличил чистую прибыль и выручку во втором квартале 2020 года на фоне активного спроса на мыло и чистящие средства в период пандемии коронавируса, при этом оба показателя превзошли ожидания... читать дальше

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Британский банк NatWest Group Plc (бывший Royal Bank of Scotland) зафиксировал операционный убыток во втором квартале 2020 года из-за крупных отчислений в резервы на возможные потери по ссудам на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Как говорится в... Как говорится в... читать дальше

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Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 августа 2020 года составит $46,9 за тонну, говорится в материалах на сайте Минфина РФ. В июле пошлина составила $37,8 за тонну, Таким образом, в августе пошлина увеличится на $9,1, или на 24%. В июне она составляла $8,3, в мае была на... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги ПАО "ТрансФин-М" в иностранной и национальной валюте на уровне "B" с "негативным" прогнозом. Рейтинги выведены из списка CreditWatch, в который они были помещены 29 января 2020... читать дальше

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ПАО "Ленэнерго" в январе-июне 2020 года сократило чистую прибыль по РСБУ на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 7 млрд 611,464 млн рублей, следует из отчета компании. Выручка снизилась на 0,9% - до 39,453 млрд рублей. Выручка снизилась на 0,9% - до 39,453 млрд рублей. В том числе, выручка от... В том числе, выручка от... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 августа, составляет 73,4261 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 6,28 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 августа, составляет 87,2889 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 августа, составляет 87,2889 руб. По сравнению с...

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 28,94 пункта (1,004%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2911,57 пункта. После подъема индекс РТС вернулся к уровням предыдущего дня. По... После подъема индекс РТС вернулся к уровням предыдущего дня. По... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 45627,569 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 183,725 млрд руб., или на...

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