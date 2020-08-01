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ГЛАВНОЕ
ВВП России в 1-м полугодии снизился на 4,2%
ВВП РФ, по оценке Минэкономразвития, в 1-м полугодии снизился на 4,2% в годовом выражении. Ведомство сохранило прогноз падения российской экономики на 2020 год на 4,8%.
 
Путин подписал закон о категоризации инвесторов
Президент России Владимир Путин подписал закон о категоризации инвесторов. Закон "О внесении изменений в федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" опубликован на официальном интернет-портале...
 
Что нового россиянам готовит август
В августе вырастут оптовые цены на газ для населения. Работающим пенсионером пересчитают пенсию. А законы, которые вступают в силу в последний месяц лета, ограничат оплату транспортных карт наличными и сделают выгоднее увольнения, пишет "Российская...
 
Банки хотят списывать деньги со "спящих счетов"
Банки РФ хотят получить право списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, в случае если они не вышли на связь. Такое предложение в рамках "регуляторной гильотины" ЦБ поддерживают в крупнейших...
 
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01 августа 2020 года 17:48
Использованные маски и перчатки стали проблемой для экологии
"Зеленые" с удовлетворением отмечают, что эпидемия коронавируса привела к замедлению экономических процессов, в результате чего сократились выбросы парниковых газов в атмосферу. По оценкам экспертов ООН, производство CO2 за несколько месяцев эпидемии снизилось на 5%; точных...    читать дальше
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01 августа 2020 года 16:27
Мишустин подписал положение о единой автоматизированной системе техосмотра
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал положение о ведении единой автоматизированной системы техосмотра, сообщает пресс-служба правительства. "Оформленные диагностические карты будут храниться в единой автоматизированной системе техосмотра не менее 5 лет. В течение этого срока их...    читать дальше
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01 августа 2020 года 15:11
Правительство уточнило правила маркировки обуви и парфюмерии
Обувь, изготовленная ремесленниками, исключена из перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке. Соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства в субботу.

"Из списка также убрали пробники и тестеры парфюмерной...    читать дальше
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01 августа 2020 года 14:27
Международное авиасообщение Россия будет возобновлять постепенно
Россия будет возобновлять международное авиасообщение постепенно, речи о полном снятии ограничений в августе нет, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. "Речь об одновременном возобновлении полетов по всем направлениям не идет. Авиасообщение будет восстанавливаться...    читать дальше
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01 августа 2020 года 13:12
Что нового россиянам готовит август
В августе вырастут оптовые цены на газ для населения. Работающим пенсионером пересчитают пенсию. А законы, которые вступают в силу в последний месяц лета, ограничат оплату транспортных карт наличными и сделают выгоднее увольнения, пишет "Российская газета".

Оптовые цены...    читать дальше
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01 августа 2020 года 12:43
Со 2 августа British Airways планирует возобновить рейсы из Лондона в Москву
Авиакомпания British Airways со 2 августа возобновит регулярные рейсы из Лондона в Москву, сообщила Росавиация. "Она планирует в августе выполнять два рейса в неделю", - говорится в сообщении ведомства.

В субботу РФ частично возобновляет международное пассажирское...    читать дальше
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01 августа 2020 года 11:45
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 17,59 млн человек
С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 10:00 субботы по московскому времени достигло 17 млн 594 тысяч 541 человек, увеличившись за минувшие сутки на 353 тысячи 243 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Число...    читать дальше
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01 августа 2020 года 11:06
За сутки в РФ выявлено 5,46 тыс. новых случаев COVID-19
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 5,46 тыс. случаев, умерли за сутки 95 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции...    читать дальше
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01 августа 2020 года 10:51
Квартальная прибыль Colgate-Palmolive выросла на 8%, превысив прогнозы
Американский производитель потребительских товаров Colgate-Palmolive Co. (SPB: CL) увеличил чистую прибыль и выручку во втором квартале 2020 года на фоне активного спроса на мыло и чистящие средства в период пандемии коронавируса, при этом оба показателя превзошли ожидания...    читать дальше
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01 августа 2020 года 10:36
Операционный убыток NatWest во 2-м квартале составил 1,29 млрд фунтов против прибыли годом ранее
Британский банк NatWest Group Plc (бывший Royal Bank of Scotland) зафиксировал операционный убыток во втором квартале 2020 года из-за крупных отчислений в резервы на возможные потери по ссудам на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Как говорится в...    читать дальше
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01 августа 2020 года 10:14
С 1 августа Россия повышает экспортную пошлину на нефть на $9,1
Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 августа 2020 года составит $46,9 за тонну, говорится в материалах на сайте Минфина РФ. В июле пошлина составила $37,8 за тонну, Таким образом, в августе пошлина увеличится на $9,1, или на 24%. В июне она составляла $8,3, в мае была на...    читать дальше
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01 августа 2020 года 09:59
S&P подтвердило рейтинги "ТрансФин-М" на уровне "B"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги ПАО "ТрансФин-М" в иностранной и национальной валюте на уровне "B" с "негативным" прогнозом. Рейтинги выведены из списка CreditWatch, в который они были помещены 29 января 2020...    читать дальше
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01 августа 2020 года 09:34
Чистая прибыль "Ленэнерго" в 1-м полугодии сократилась на 2,4%
ПАО "Ленэнерго" в январе-июне 2020 года сократило чистую прибыль по РСБУ на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 7 млрд 611,464 млн рублей, следует из отчета компании.

Выручка снизилась на 0,9% - до 39,453 млрд рублей.

В том числе, выручка от...    читать дальше
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01 августа 2020 года 09:02
ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 августа в размере 73,4261 руб., курс- евро - 87,2889 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 августа, составляет 73,4261 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 6,28 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 августа, составляет 87,2889 руб. По сравнению с...
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31 июля 2020 года 19:51
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 31 июля растет
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 28,94 пункта (1,004%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2911,57 пункта.

После подъема индекс РТС вернулся к уровням предыдущего дня. По...    читать дальше
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31 июля 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 31 июля выросла на 0,40% и составила 45627,569 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 45627,569 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 183,725 млрд руб., или на...
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