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01 августа 2020 года 17:48
"Зеленые" с удовлетворением отмечают, что эпидемия коронавируса привела к замедлению экономических процессов, в результате чего сократились выбросы парниковых газов в атмосферу. По оценкам экспертов ООН, производство CO2 за несколько месяцев эпидемии снизилось на 5%; точных... читать дальше
.01 августа 2020 года 16:27
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал положение о ведении единой автоматизированной системы техосмотра, сообщает пресс-служба правительства. "Оформленные диагностические карты будут храниться в единой автоматизированной системе техосмотра не менее 5 лет. В течение этого срока их... читать дальше
.01 августа 2020 года 15:11
Обувь, изготовленная ремесленниками, исключена из перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке. Соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства в субботу. "Из списка также убрали пробники и тестеры парфюмерной... читать дальше
.01 августа 2020 года 14:27
Россия будет возобновлять международное авиасообщение постепенно, речи о полном снятии ограничений в августе нет, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. "Речь об одновременном возобновлении полетов по всем направлениям не идет. Авиасообщение будет восстанавливаться... читать дальше
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01 августа 2020 года 13:12
В августе вырастут оптовые цены на газ для населения. Работающим пенсионером пересчитают пенсию. А законы, которые вступают в силу в последний месяц лета, ограничат оплату транспортных карт наличными и сделают выгоднее увольнения, пишет "Российская газета". Оптовые цены... читать дальше
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Авиакомпания British Airways со 2 августа возобновит регулярные рейсы из Лондона в Москву, сообщила Росавиация. "Она планирует в августе выполнять два рейса в неделю", - говорится в сообщении ведомства. В субботу РФ частично возобновляет международное пассажирское... читать дальше
.01 августа 2020 года 11:45
С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 10:00 субботы по московскому времени достигло 17 млн 594 тысяч 541 человек, увеличившись за минувшие сутки на 353 тысячи 243 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Число... читать дальше
.01 августа 2020 года 11:06
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 5,46 тыс. случаев, умерли за сутки 95 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше
.01 августа 2020 года 10:51
Американский производитель потребительских товаров Colgate-Palmolive Co. (SPB: CL) увеличил чистую прибыль и выручку во втором квартале 2020 года на фоне активного спроса на мыло и чистящие средства в период пандемии коронавируса, при этом оба показателя превзошли ожидания... читать дальше
.01 августа 2020 года 10:36
Британский банк NatWest Group Plc (бывший Royal Bank of Scotland) зафиксировал операционный убыток во втором квартале 2020 года из-за крупных отчислений в резервы на возможные потери по ссудам на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Как говорится в... читать дальше
.01 августа 2020 года 10:14
Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 августа 2020 года составит $46,9 за тонну, говорится в материалах на сайте Минфина РФ. В июле пошлина составила $37,8 за тонну, Таким образом, в августе пошлина увеличится на $9,1, или на 24%. В июне она составляла $8,3, в мае была на... читать дальше
.01 августа 2020 года 09:59
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги ПАО "ТрансФин-М" в иностранной и национальной валюте на уровне "B" с "негативным" прогнозом. Рейтинги выведены из списка CreditWatch, в который они были помещены 29 января 2020... читать дальше
.01 августа 2020 года 09:34
ПАО "Ленэнерго" в январе-июне 2020 года сократило чистую прибыль по РСБУ на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 7 млрд 611,464 млн рублей, следует из отчета компании. Выручка снизилась на 0,9% - до 39,453 млрд рублей. В том числе, выручка от... читать дальше
.01 августа 2020 года 09:02
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 августа, составляет 73,4261 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 6,28 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 августа, составляет 87,2889 руб. По сравнению с...
.31 июля 2020 года 19:51
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 28,94 пункта (1,004%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2911,57 пункта. После подъема индекс РТС вернулся к уровням предыдущего дня. По... читать дальше
.31 июля 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 31 июля выросла на 0,40% и составила 45627,569 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 45627,569 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 183,725 млрд руб., или на...
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