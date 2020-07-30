Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,4833 руб.

30 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1527 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,4833 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,435 руб., максимальный - 10,5302 руб. Было заключено 297 сделок. Объем торгов составил 669,79 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,5007 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.