Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,4575 руб.

30 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 11154 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4575 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,0525 руб., максимальный - 73,78 руб. Было заключено 17852 сделки. Объем торгов составил 53764,5 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,5475 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.