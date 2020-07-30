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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 31 июля
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30 июля 2020 года 15:02

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 31 июля

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30 июля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 31 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4604,62 (+65,84) руб./грамм; на серебро - 54,63 (-1,89) руб./грамм; на платину - 2141,68 (-52,99) руб./грамм; на палладий - 4917,85 (-354) руб./грамм.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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НОВОСТИ
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30 июля 2020 года 17:26
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30 июля 2020 года 17:15
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Standard & Poor's 500 потерял 46,33 пункта (1,42%) и составил 3212,11...    читать дальше
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30 июля 2020 года 17:10
WGC оценивает падение мирового спрос на золото во 2-м квартале в 11%
Общемировой спрос на золото во апреле-июне 2020 года сократился на 11% (год к году), до 1,016 тыс. тонн, подсчитал World Gold Council (WGC).

С учетом этого по итогам полугодия спрос уменьшился на 6% и составил 2,076 тыс. тонн.

Основным фактором, влиявшим на...    читать дальше
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30 июля 2020 года 16:58
Квартальная выручка Danone сократилась на 5,7%
Во 2-м квартале 2020 года французский производитель продуктов питания Danone сократил выручку на 5,7% после роста на 3,7% в 1-м квартале, сообщила компания.

Отчетная выручка (с учетом влияния курсовых разниц и продажи активов) упала на 8,3%, до 5,954 млрд...    читать дальше
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30 июля 2020 года 16:47
Собянин не ожидает снижения в Москве до ноля уровня заболеваемости COVID-19
Показатели ежесуточного прироста заболеваемости коронавирусом в Москве достигли минимальных значений, заявил мэр столицы Сергей Собянин в прямом эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в четверг.

"На мой взгляд, мы вышли на минимальный уровень, ниже которого опускаться не...    читать дальше
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30 июля 2020 года 16:39
Трамп не исключает переноса президентских выборов
Президент США Дональд Трамп высказал предположение, что, может быть, было бы лучше отложить президентские выборы в ноябре 2020 года в стране с целью не прибегать к голосованию по почте в связи с угрозой коронавируса.

"При общем голосовании по почте (не голосование по...    читать дальше
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30 июля 2020 года 16:38
ВТБ разместил 43,9% выпуска однодневных бондов серии КС-3-464 на 21,9 млрд рублей
0 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 30 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-464 на 21 млрд 929,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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30 июля 2020 года 16:30
Эстония и Латвия могут построить парк ветрогенераторов в Рижском заливе
Эстония и Латвия планируют подписать меморандум о намерениях строительства парка ветрогенераторов в Рижском заливе мощностью до 1 ГВт, сообщает BNS со ссылкой на пресс-службу эстонского правительства.

По словам премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, которого цитирует BNS,...    читать дальше
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30 июля 2020 года 16:22
Moody's понизило корпоративный рейтинг "Русснефти" с прогнозом "негативный"
Международное рейтинговое агентство Moody's понизило корпоративный рейтинг НК "Русснефть" до "Саа2" с "Саа1" и рейтинг вероятности дефолта - до "Саа3-PD" с "Саа1-PD".

Прогноз рейтингов - "негативный", говорится в сообщении агентства.

Эксперты Moody's отмечают...    читать дальше
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30 июля 2020 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 30 июля снижается
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 21,22 пункта (0,727%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2897,2 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2919,35 (+0,03%) пункта,...    читать дальше
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30 июля 2020 года 16:12
Во 2-м квартале экономика США упала на рекордные 32,9%, но лучше прогноза
Экономика США во втором квартале 2020 года рухнула на 32,9% в годовом сравнении, говорится в предварительном отчете министерства торговли США.

Это рекордное падение за время публикации подобной информации.

Между тем аналитики в среднем прогнозировали более...    читать дальше
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30 июля 2020 года 16:08
Выдача ипотечных кредитов в РФ выросла в июне на 39% к маю, в 1-м полугодии - на 14%
Российские банки в январе-июне 2020 года предоставили заемщикам ипотечные жилищные кредиты в рублях на общую сумму 1 трлн 440,1 млрд рублей. Это на 13,9% больше, чем годом ранее (1 трлн 263,9 млрд рублей), следует из информации на сайте ЦБ РФ.

В том числе в июне...    читать дальше
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30 июля 2020 года 16:04
Число новых заявок на пособие по безработице в США растет две недели подряд
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 25 июля, выросло на 12 тыс. и составило 1,434 млн человек, говорится в отчете министерства труда США.

Эксперты ожидали увеличения показателя до 1,45 млн, свидетельствуют...    читать дальше
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30 июля 2020 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 72,7/74,57 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,7/74,57 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 133 коп., Cредний курс продажи...
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30 июля 2020 года 16:01
Международные резервы РФ за неделю выросли на $8,7 млрд
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По состоянию на 17 июля международные резервы равнялись $574,0 млрд. Таким образом, за неделю они выросли на $8,7 млрд, или на 1,5%. Резервы выросли под воздействием положительной...    читать дальше
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