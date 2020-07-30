ЦБ РФ установил курс евро с 31 июля в размере 86,2532 руб.

30 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 31 июля, составляет 86,2532 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 134,12 коп.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 11154 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4575 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,0525 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 73,0525 руб.,... читать дальше

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Розничные цены на бытовой газ для населения Москвы с августа повысятся на 3%, следует из приказа департамента экономической политики и развития столицы, подписанного замглавы ведомства Дмитрием Путиным. В соответствии с документом, с 1 августа цена на газ для жителей... В соответствии с документом, с 1 августа цена на газ для жителей... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов четверг. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:55 мск снизился на 484,70 пункта (1,83%) - до 26054,87 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:55 мск снизился на 484,70 пункта (1,83%) - до 26054,87 пункта. Standard & Poor's 500 потерял 46,33 пункта (1,42%) и составил 3212,11... Standard & Poor's 500 потерял 46,33 пункта (1,42%) и составил 3212,11... читать дальше

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Общемировой спрос на золото во апреле-июне 2020 года сократился на 11% (год к году), до 1,016 тыс. тонн, подсчитал World Gold Council (WGC). С учетом этого по итогам полугодия спрос уменьшился на 6% и составил 2,076 тыс. тонн. С учетом этого по итогам полугодия спрос уменьшился на 6% и составил 2,076 тыс. тонн. Основным фактором, влиявшим на... Основным фактором, влиявшим на... читать дальше

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Во 2-м квартале 2020 года французский производитель продуктов питания Danone сократил выручку на 5,7% после роста на 3,7% в 1-м квартале, сообщила компания. Отчетная выручка (с учетом влияния курсовых разниц и продажи активов) упала на 8,3%, до 5,954 млрд... Отчетная выручка (с учетом влияния курсовых разниц и продажи активов) упала на 8,3%, до 5,954 млрд... читать дальше

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Показатели ежесуточного прироста заболеваемости коронавирусом в Москве достигли минимальных значений, заявил мэр столицы Сергей Собянин в прямом эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в четверг. "На мой взгляд, мы вышли на минимальный уровень, ниже которого опускаться не... "На мой взгляд, мы вышли на минимальный уровень, ниже которого опускаться не... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп высказал предположение, что, может быть, было бы лучше отложить президентские выборы в ноябре 2020 года в стране с целью не прибегать к голосованию по почте в связи с угрозой коронавируса. "При общем голосовании по почте (не голосование по... "При общем голосовании по почте (не голосование по... читать дальше

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0 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 30 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-464 на 21 млрд 929,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Эстония и Латвия планируют подписать меморандум о намерениях строительства парка ветрогенераторов в Рижском заливе мощностью до 1 ГВт, сообщает BNS со ссылкой на пресс-службу эстонского правительства. По словам премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, которого цитирует BNS,... По словам премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, которого цитирует BNS,... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's понизило корпоративный рейтинг НК "Русснефть" до "Саа2" с "Саа1" и рейтинг вероятности дефолта - до "Саа3-PD" с "Саа1-PD". Прогноз рейтингов - "негативный", говорится в сообщении агентства. Прогноз рейтингов - "негативный", говорится в сообщении агентства. Эксперты Moody's отмечают... Эксперты Moody's отмечают... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 21,22 пункта (0,727%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2897,2 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2919,35 (+0,03%) пункта,... читать дальше

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Экономика США во втором квартале 2020 года рухнула на 32,9% в годовом сравнении, говорится в предварительном отчете министерства торговли США. Это рекордное падение за время публикации подобной информации. Это рекордное падение за время публикации подобной информации. Между тем аналитики в среднем прогнозировали более... Между тем аналитики в среднем прогнозировали более... читать дальше

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Российские банки в январе-июне 2020 года предоставили заемщикам ипотечные жилищные кредиты в рублях на общую сумму 1 трлн 440,1 млрд рублей. Это на 13,9% больше, чем годом ранее (1 трлн 263,9 млрд рублей), следует из информации на сайте ЦБ РФ. В том числе в июне... В том числе в июне... читать дальше

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 25 июля, выросло на 12 тыс. и составило 1,434 млн человек, говорится в отчете министерства труда США. Эксперты ожидали увеличения показателя до 1,45 млн, свидетельствуют... Эксперты ожидали увеличения показателя до 1,45 млн, свидетельствуют... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,7/74,57 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 133 коп., Cредний курс продажи...

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Международные резервы России на 24 июля составили $582,7 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 17 июля международные резервы равнялись $574,0 млрд. Таким образом, за неделю они выросли на $8,7 млрд, или на 1,5%. Резервы выросли под воздействием положительной... По состоянию на 17 июля международные резервы равнялись $574,0 млрд. Таким образом, за неделю они выросли на $8,7 млрд, или на 1,5%. Резервы выросли под воздействием положительной... читать дальше

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