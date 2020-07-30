Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,4566 руб.

30 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1314 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,4566 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,3851 руб., максимальный - 10,4987 руб. Была заключена 61 сделка. Объем торгов составил 248,86 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,475 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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