Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2137,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1866,16 млрд руб.

30 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 июля составили по Российской Федерации 2137,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1928,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2114,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1957,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 30 июля составили 1866,16 млрд руб. против 1536,76311 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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