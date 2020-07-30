30 июля 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
30 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Цены производителей во Франции
|Июнь 2020
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|Июль 2020
|11:00
|Данные о безработице в Италии
|Июнь 2020
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Июнь 2020
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Июль 2020
|15:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Июль 2020
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 19 по 25 июля
|15:30
|Предварительная оценка ВВП США
|II квартал 2020
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 12 по 18 июля
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
30 июля 2020 года 10:06
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал в красной зоне на фоне разнополярных внешних сигналов.
Европейские рынки акций завершили торги в среду без единой динамики.
Американские фондовые индексы выросли вчера на 0,6-1,4%.
Фондовые рынки АТР... читать дальше
.
30 июля 2020 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,24/73,71 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 87 коп., Cредний курс продажи...
.
30 июля 2020 года 09:58
Группа Evraz во 2-м квартале 2020 года сократила выплавку стали на 5,1% - до 3,377 млн тонн по сравнению с 3,559 млн тонн в 1-м квартале текущего года, сообщила компания.
В 1-м полугодии выплавка стали снизилась на 0,7% - до 6,936 млн тонн с 6,986 млн тонн в январе-июне... читать дальше
.
30 июля 2020 года 09:51
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 июля составили по Российской Федерации 2137,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1928,5 млрд руб.
На начало... читать дальше
.
30 июля 2020 года 09:48
Французская нефтегазовая компания Total объявила о списании активов на общую сумму $8,1 млрд на фоне пересмотра прогнозов для цен на нефть и газ на ближайшие годы, а также переоценки активов в рамках плана снижения выбросов CO2, объявленного в мае. Списания в размере $7 млрд... читать дальше
.
30 июля 2020 года 09:41
Чистая прибыль южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics Co. во втором квартале, завершившемся 30 июня, выросла на 7% - до 5,56 трлн вон ($4,67 млрд) по сравнению с 5,18 трлн вон годом ранее. Показатель повысился благодаря сохраняющемуся спросу на чипы на фоне... читать дальше
.
30 июля 2020 года 09:32
Чистая прибыль крупнейшей брокерской компании Японии Nomura Holdings Inc. в первом квартале 2020-2021 финансового года, завершившемся 30 июня, выросла в 2,6 раза и составила 142,5 млрд иен ($1,36 млрд) по сравнению с 80,3 млрд иен за аналогичный период годом ранее. Росту... читать дальше
.
30 июля 2020 года 09:26
Доллар США укрепляется относительно евро, иены и других мировых валют после снижения накануне на фоне очень мягких заявлений Федеральной резервной системы (ФРС).
Несмотря на то, что Федрезерв не объявил о новых мерах смягчения политики, предупреждение главы Центробанка... читать дальше
.
30 июля 2020 года 09:12
Сегодня в ходе торгов фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики, инвесторы оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Японский индекс Nikkei 225 к 8:45 мск просел на... читать дальше
.
30 июля 2020 года 09:02
0 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 31 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-465 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... читать дальше
.
30 июля 2020 года 08:57
С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 четверга по московскому времени достигло 17 млн 029 тыс. 155, увеличившись за минувшие сутки на 347 тыс. 124, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. На 08:00 среды этот... читать дальше
.
30 июля 2020 года 08:49
Цены на нефть стабильны после подъема накануне на данных о максимальном с начала текущего года снижении запасов в США. В то же время, перспективы спроса на нефть остаются неопределенными, с учетом продолжающегося роста заболеваемости COVID-19 в Азии и США, отмечают эксперты... читать дальше
.
30 июля 2020 года 08:41
Китайская телекоммуникационная компания Huawei Technologies Co. впервые вышла на первое место в мире по продажам смартфонов во втором квартале 2020 года, обойдя южнокорейскую Samsung Electronics, свидетельствуют данные аналитической компании Canalys. В предыдущие девять лет этот... читать дальше
.
30 июля 2020 года 08:32
Чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за первое полугодие 2020 года снизилась на 39%, или в 1,6 раза, и составила 130,8 млрд рублей по сравнению с 215,4 млрд рублей за тот же период 2019 года, сообщила НК.
Выручка компании в отчетном периоде снизилась на 30% и... читать дальше
.
30 июля 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 10268,66 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
.
30 июля 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $3,82 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
.