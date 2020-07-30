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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 84,912 руб.
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30 июля 2020 года 08:02

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 84,912 руб.

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30 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 июля, составляет 84,912 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 65,10 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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Несмотря на то, что Федрезерв не объявил о новых мерах смягчения политики, предупреждение главы Центробанка...    читать дальше
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30 июля 2020 года 08:57
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30 июля 2020 года 08:41
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30 июля 2020 года 08:30
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Эмитент

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Размер выплат, всего

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