ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 84,912 руб.

30 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 30 июля, составляет 84,912 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 65,10 коп.

.

Сегодняшние торги фондовый рынок России начал в красной зоне на фоне разнополярных внешних сигналов. Европейские рынки акций завершили торги в среду без единой динамики. Европейские рынки акций завершили торги в среду без единой динамики. Американские фондовые индексы выросли вчера на 0,6-1,4%. Американские фондовые индексы выросли вчера на 0,6-1,4%. Фондовые рынки АТР... Фондовые рынки АТР... читать дальше

.

По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,24/73,71 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 87 коп., Cредний курс продажи...

.

Группа Evraz во 2-м квартале 2020 года сократила выплавку стали на 5,1% - до 3,377 млн тонн по сравнению с 3,559 млн тонн в 1-м квартале текущего года, сообщила компания. В 1-м полугодии выплавка стали снизилась на 0,7% - до 6,936 млн тонн с 6,986 млн тонн в январе-июне... В 1-м полугодии выплавка стали снизилась на 0,7% - до 6,936 млн тонн с 6,986 млн тонн в январе-июне... читать дальше

.

Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 июля составили по Российской Федерации 2137,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1928,5 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

.

Французская нефтегазовая компания Total объявила о списании активов на общую сумму $8,1 млрд на фоне пересмотра прогнозов для цен на нефть и газ на ближайшие годы, а также переоценки активов в рамках плана снижения выбросов CO2, объявленного в мае. Списания в размере $7 млрд... читать дальше

.

Чистая прибыль южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics Co. во втором квартале, завершившемся 30 июня, выросла на 7% - до 5,56 трлн вон ($4,67 млрд) по сравнению с 5,18 трлн вон годом ранее. Показатель повысился благодаря сохраняющемуся спросу на чипы на фоне... читать дальше

.

Чистая прибыль крупнейшей брокерской компании Японии Nomura Holdings Inc. в первом квартале 2020-2021 финансового года, завершившемся 30 июня, выросла в 2,6 раза и составила 142,5 млрд иен ($1,36 млрд) по сравнению с 80,3 млрд иен за аналогичный период годом ранее. Росту... читать дальше

.

Доллар США укрепляется относительно евро, иены и других мировых валют после снижения накануне на фоне очень мягких заявлений Федеральной резервной системы (ФРС). Несмотря на то, что Федрезерв не объявил о новых мерах смягчения политики, предупреждение главы Центробанка... Несмотря на то, что Федрезерв не объявил о новых мерах смягчения политики, предупреждение главы Центробанка... читать дальше

.

Сегодня в ходе торгов фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики, инвесторы оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Японский индекс Nikkei 225 к 8:45 мск просел на... Японский индекс Nikkei 225 к 8:45 мск просел на... читать дальше

.

0 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 31 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-465 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... читать дальше

.

С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 четверга по московскому времени достигло 17 млн 029 тыс. 155, увеличившись за минувшие сутки на 347 тыс. 124, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. На 08:00 среды этот... читать дальше

.

Цены на нефть стабильны после подъема накануне на данных о максимальном с начала текущего года снижении запасов в США. В то же время, перспективы спроса на нефть остаются неопределенными, с учетом продолжающегося роста заболеваемости COVID-19 в Азии и США, отмечают эксперты... читать дальше

.

Китайская телекоммуникационная компания Huawei Technologies Co. впервые вышла на первое место в мире по продажам смартфонов во втором квартале 2020 года, обойдя южнокорейскую Samsung Electronics, свидетельствуют данные аналитической компании Canalys. В предыдущие девять лет этот... читать дальше

.

Чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за первое полугодие 2020 года снизилась на 39%, или в 1,6 раза, и составила 130,8 млрд рублей по сравнению с 215,4 млрд рублей за тот же период 2019 года, сообщила НК. Выручка компании в отчетном периоде снизилась на 30% и... Выручка компании в отчетном периоде снизилась на 30% и... читать дальше

.

Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 10268,66 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.

Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $3,82 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.