Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,3301 руб.

29 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 318 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,3301 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,2965 руб., максимальный - 10,3719 руб. Было заключено 222 сделки. Объем торгов составил 517,91 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,3689 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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