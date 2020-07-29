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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 17 июля по 24 июля на 10611 тыс. баррелей, бензина - выросли на 654 тыс. баррелей
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29 июля 2020 года 17:31
Запасы нефти в США упали за период с 17 июля по 24 июля на 10611 тыс. баррелей, бензина - выросли на 654 тыс. баррелей
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29 июля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 10611 тыс. баррелей - до 525,969 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 654 тыс. баррелей и составили 247,387 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 503 тыс. баррелей, достигнув 178,386 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 450 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 2000 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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