Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,3396 руб.

29 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1916 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,3396 руб.

Минимальный курс доллара США составил 72,06 руб., максимальный - 72,585 руб. Было заключено 12838 сделок. Объем торгов составил 43459,7 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,4025 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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