Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 84,925 руб.

29 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4806 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,925 руб.

Минимальный курс евро составил 84,7525 руб., максимальный - 85,225 руб. Было заключено 3636 сделок. Объем торгов составил 17507,21 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 84,8725 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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