.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,3252 руб.
.
ГЛАВНОЕ
ВВП России в 1-м полугодии снизился на 4,2%
ВВП РФ, по оценке Минэкономразвития, в 1-м полугодии снизился на 4,2% в годовом выражении. Ведомство сохранило прогноз падения российской экономики на 2020 год на 4,8%.
 
Аудитория онлайн-торговли в РФ за полугодие увеличилась на 40%
Аудитория онлайн-торговли в России в первом полугодии 2020 года выросла на 40%, до 63 млн человек, сообщается в презентации аналитической компании InfoLine. "Конечно, потребители, которым было запрещено выходить из дома, опять-таки закрытие...
 
Норма сбережений подскочила за квартал до 23%
Население России в период короновирусной пандемии и в ожидании экономического кризиса стало больше сберегать, следует из данных обзора ЦБ РФ. По оценка центробанка, в апреле-июне 2020 года "норма сбережений резко возросла – до 23% против 8,8% в...
 
Средние зарплаты россиян в июне снизились на 4%
По итогам июня фонд оплаты труда в России сократился в среднем на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В мае наблюдалось сокращение на 7,6%, в апреле — на 6%. В марте же общий фонд оплаты труда еще рос: относительно прошлогоднего...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

29 июля 2020 года 11:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,3252 руб.

 0
29 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 690 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,3252 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,305 руб., максимальный - 10,3569 руб. Было заключено 60 сделок. Объем торгов составил 577,92 млн руб., что на 140% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,3295 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
29 июля 2020 года 14:23
Нефть дорожает на ожиданиях данных о запасах в США
Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов в среду на ожиданиях данных Минэнерго США о запасах нефти в стране.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:01 мск составляет $43,7 за баррель, что на $0,48 (1,11%)...
.
29 июля 2020 года 14:09
Квартальный убыток Puma составил 95,6 млн евро против 49,7 млн евро прибыли годом ранее
Во 2-м квартале германский производитель спортивных товаров Puma SE зафиксировал чистый убыток в размере 95,6 млн евро по сравнению с прибылью в 49,7 млн евро за аналогичный период годом ранее.

Как говорится в сообщении компании, пандемия COVID-19 "серьезно сказалась"...    читать дальше
.
29 июля 2020 года 13:59
Munich Re: на конец июня общие потери мировой экономики от стихийных бедствий составили около $68 млрд
Стихийные бедствия в мире в первом полугодии этого года стоили мировым страховщикам $27 млрд, говорится в отчете одной из крупнейших перестраховочных компаний мира, германской Munich Re. По оценкам компании, нынешний уровень показателя на $7 млрд выше среднего за 30 лет из-за...    читать дальше
.
29 июля 2020 года 13:51
Чистая прибыль "ОГК-2" по РСБУ в 1-м полугодии выросла на 9,3%
Чистая прибыль ПАО "ОГК-2" по РСБУ в 1-м полугодии 2020 г. выросла на 9,3% - до 10,635 млрд руб. по сравнению с 9,728 млрд руб. в январе-июня прошлого года, следует из отчета компании.

EBITDA увеличилась на 7,5%, до 20,3 млрд руб., сообщила компания.

При этом...    читать дальше
.
29 июля 2020 года 13:43
"Норникель" за полугодие сократил выпуск никеля на 2%, палладия - на 17%
По итогам 1-го полугодия "Норильский никель" произвел 107,59 тыс. тонн никеля, что на 2% ниже уровня годичной давности, сообщила компания.

При этом во 2-м квартале производство никеля выросло на 8% к предыдущему периоду, до 55,83 тыс. тонн.

Производство меди за...    читать дальше
.
29 июля 2020 года 13:35
В апреле-июне в Австралии зафиксирована дефляция, впервые с 1997 года
Потребительские цены в Австралии во втором квартале 2020 года снизились на 0,3% в годовом выражении, сообщило Австралийское бюро статистики (Australian Bureau of Statistics, ABS).

Дефляция в стране зарегистрирована впервые с третьего квартала 1997 года, что связано с...    читать дальше
.
29 июля 2020 года 13:25
Во 2-м квартале объем выявленной криминальной эмиссии в РФ составил 32,4 млн руб.
Количество выявленных в банковской системе РФ поддельных денежных знаков Банка России во 2-м квартале 2019 года составило 7,725 тыс., что 31,5% меньше, чем в 1-м квартале 2020 года и на 16% меньше, чем во 2-м квартале 2019 года.

Согласно информации ЦБ РФ о состоянии...    читать дальше
.
29 июля 2020 года 13:24
ЦБ РФ установил курс евро с 30 июля в размере 84,912 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 июля, составляет 84,912 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 65,10 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
29 июля 2020 года 13:24
ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 июля в размере 72,2348 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 июля, составляет 72,2348 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 31,52 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
29 июля 2020 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 29 июля растет
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,31 пункта (0,356%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2905,76 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2909,58 (+0,49%) пункта,...    читать дальше
.
29 июля 2020 года 13:14
Квартальный убыток BASF составил 878 млн евро по сравнению с прибылью в 5,95 млрд евро годом ранее
Германская нефтехимическая компания BASF SE, одна из крупнейших в мире, в апреле-июне получила чистый убыток в размере 878 млн евро по сравнению с прибылью в 5,95 млрд евро за аналогичный период годом ранее.

Как говорится в сообщении BASF, это обусловлено главным...    читать дальше
.
29 июля 2020 года 13:09
Barclays сократил квартальную чистую прибыль более чем в 10 раз из-за отчислений на возможные потери по кредитам
Чистая прибыль британского банка Barclays Plc, второй по величине активов в стране, снизилась почти на 91% (в 11,5 раз) и составила в апреле-июне 90 млн фунтов стерлингов ($116,7 млн) по сравнению с 1,034 млрд фунтов годом ранее.

Банк во втором квартале зафиксировал...    читать дальше
.
29 июля 2020 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за месяц и составляет 71,58 руб.
Максимальное значение за месяц (с 29 июня по 29 июля) - 71,58 руб. за доллар, минимальное значение - 68,9261 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 2,65 руб.

Это автоматическое сообщение.
.
29 июля 2020 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 84,15/85,89 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 84,15/85,89 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 51 коп., Cредний курс продажи упал на...
.
29 июля 2020 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 71,58/73,17 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,58/73,17 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 39 коп., Cредний курс продажи...
.
29 июля 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 29 июля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 71,81/73,03 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,81/73,03 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 27 коп., средний...
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.