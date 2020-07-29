ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 71,9196 руб.

29 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 июля, составляет 71,9196 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 33,46 коп.

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Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов в среду на ожиданиях данных Минэнерго США о запасах нефти в стране. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:01 мск составляет $43,7 за баррель, что на $0,48 (1,11%)... Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:01 мск составляет $43,7 за баррель, что на $0,48 (1,11%)...

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Во 2-м квартале германский производитель спортивных товаров Puma SE зафиксировал чистый убыток в размере 95,6 млн евро по сравнению с прибылью в 49,7 млн евро за аналогичный период годом ранее. Как говорится в сообщении компании, пандемия COVID-19 "серьезно сказалась"... Как говорится в сообщении компании, пандемия COVID-19 "серьезно сказалась"... читать дальше

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Стихийные бедствия в мире в первом полугодии этого года стоили мировым страховщикам $27 млрд, говорится в отчете одной из крупнейших перестраховочных компаний мира, германской Munich Re. По оценкам компании, нынешний уровень показателя на $7 млрд выше среднего за 30 лет из-за... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "ОГК-2" по РСБУ в 1-м полугодии 2020 г. выросла на 9,3% - до 10,635 млрд руб. по сравнению с 9,728 млрд руб. в январе-июня прошлого года, следует из отчета компании. EBITDA увеличилась на 7,5%, до 20,3 млрд руб., сообщила компания. EBITDA увеличилась на 7,5%, до 20,3 млрд руб., сообщила компания. При этом... При этом... читать дальше

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По итогам 1-го полугодия "Норильский никель" произвел 107,59 тыс. тонн никеля, что на 2% ниже уровня годичной давности, сообщила компания. При этом во 2-м квартале производство никеля выросло на 8% к предыдущему периоду, до 55,83 тыс. тонн. При этом во 2-м квартале производство никеля выросло на 8% к предыдущему периоду, до 55,83 тыс. тонн. Производство меди за... Производство меди за... читать дальше

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Потребительские цены в Австралии во втором квартале 2020 года снизились на 0,3% в годовом выражении, сообщило Австралийское бюро статистики (Australian Bureau of Statistics, ABS). Дефляция в стране зарегистрирована впервые с третьего квартала 1997 года, что связано с... Дефляция в стране зарегистрирована впервые с третьего квартала 1997 года, что связано с... читать дальше

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Количество выявленных в банковской системе РФ поддельных денежных знаков Банка России во 2-м квартале 2019 года составило 7,725 тыс., что 31,5% меньше, чем в 1-м квартале 2020 года и на 16% меньше, чем во 2-м квартале 2019 года. Согласно информации ЦБ РФ о состоянии... Согласно информации ЦБ РФ о состоянии... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 июля, составляет 84,912 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 65,10 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 июля, составляет 72,2348 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 31,52 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,31 пункта (0,356%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2905,76 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2909,58 (+0,49%) пункта,... читать дальше

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Германская нефтехимическая компания BASF SE, одна из крупнейших в мире, в апреле-июне получила чистый убыток в размере 878 млн евро по сравнению с прибылью в 5,95 млрд евро за аналогичный период годом ранее. Как говорится в сообщении BASF, это обусловлено главным... Как говорится в сообщении BASF, это обусловлено главным... читать дальше

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Чистая прибыль британского банка Barclays Plc, второй по величине активов в стране, снизилась почти на 91% (в 11,5 раз) и составила в апреле-июне 90 млн фунтов стерлингов ($116,7 млн) по сравнению с 1,034 млрд фунтов годом ранее. Банк во втором квартале зафиксировал... Банк во втором квартале зафиксировал... читать дальше

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Максимальное значение за месяц (с 29 июня по 29 июля) - 71,58 руб. за доллар, минимальное значение - 68,9261 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 2,65 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 84,15/85,89 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 51 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,58/73,17 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 39 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,81/73,03 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 27 коп., средний...

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