Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,2982 руб.

28 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 864 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,2982 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,2354 руб., максимальный - 10,3799 руб. Было заключено 229 сделок. Объем торгов составил 468,28 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,3542 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.