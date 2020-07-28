Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,1431 руб.

28 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5626 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,1431 руб.

Минимальный курс доллара США составил 71,6125 руб., максимальный - 72,6425 руб. Было заключено 14914 сделок. Объем торгов составил 50503,95 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,5075 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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