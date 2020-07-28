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28 июля 2020 года 11:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,2562 руб.

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28 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 271 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,2562 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,235 руб., максимальный - 10,27 руб. Было заключено 44 сделки. Объем торгов составил 285 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,268 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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