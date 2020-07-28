Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 238,2 млрд руб.

28 июля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 28 июля по данным на начало операционного дня снизилось до 238,2 млрд руб.

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 3-летние облигации ООО "Эбис" серии БО-П03, включила их в третий уровень котировального списка и сектор роста, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-03-00360-R-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-03-00360-R-001P. В настоящее... В настоящее... читать дальше

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ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 1-го купона бессрочных облигаций серии 001Б-02 объемом 20 млрд рублей на уровне 7,30% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск проходил с 11:00 МСК 27 июля по 15:00 МСК 28 июля. Сбор заявок на выпуск проходил с 11:00 МСК 27 июля по 15:00 МСК 28 июля. Ставке... Ставке... читать дальше

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осковская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала выпуск облигаций ООО "Энергоника" серии 001Р-01 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00518-R-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00518-R-001P. Параметры выпуска пока... Параметры выпуска пока... читать дальше

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осковская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации "Балтийского лизинга" серии БО-П03 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-03-36442-R-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-03-36442-R-001P. Как сообщалось,... Как сообщалось,... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,57 пункта (0,366%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2895,45 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 45320,387 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 2,846 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6184 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,2415 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7405 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,7793 руб. Минимальный курс евро составил 84,0375 руб.,... Минимальный курс евро составил 84,0375 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 864 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,2982 руб. Минимальный курс юаня составил 10,2354 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,2354 руб., максимальный -... читать дальше

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Российские фондовые индексы, начавшие вторник на позитиве, завершили день противоречиво. Европейские фондовые индикаторы преимущественно росли в начале торгов, потом изменялись разнонаправленно. Европейские фондовые индикаторы преимущественно росли в начале торгов, потом изменялись разнонаправленно. Фондовая Азия завершила торги без единой... Фондовая Азия завершила торги без единой... читать дальше

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Не менее 10% магазинов будет закрыто в России до конца 2020 года, прогнозирует аналитическая компания InfoLine (оценка учитывает сегмент непродовольственного ритейла). Это приведет к дальнейшей консолидации на рынке, в том числе в продовольственном ритейле. "Нам, к... "Нам, к... читать дальше

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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил во вторник журналистам, что продление федеральной целевой программы развития республики Крым и Севастополя по 2024 год включительно предполагает, что на строительство транспортной инфраструктуры на полуострове будет выделено 136 млрд... читать дальше

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Вице-премьер РФ Юрий Борисов поручил ФАС, Минэнерго и Минэкономразвития рассчитать прогноз динамики цен на электроэнергию на оптовом рынке в сопоставлении с темпами инфляции, следует из текста поручения, с которым ознакомился "Интерфакс". Соответствующее поручение было... читать дальше

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В этом году в связи с кризисными явлениями в экономике, вызванными режимом ограничений в условиях распространения коронавируса, бюджет Москвы недополучит значительную часть планируемых поступлений от банковского сектора экономики, заявил в интервью "Интерфаксу" заммэра Москвы по... читать дальше

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Действовавшие в Москве в связи с распространением коронавируса ограничения не привели к росту банкротств предприятий, заявил в интервью "Интерфаксу" заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. "Мы не видим... "Мы не видим... читать дальше

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В России розничные цены на бензин непрерывно растут на АЗС 7 недель подряд, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК. На прошедшей неделе (19-26 июля) рост был не таким сильным, как в предыдущие недели. Сильнее всего цены на бензин Аи-95 выросли за неделю на заправках Татарстана... На прошедшей неделе (19-26 июля) рост был не таким сильным, как в предыдущие недели. Сильнее всего цены на бензин Аи-95 выросли за неделю на заправках Татарстана... читать дальше

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