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Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышаются в ходе торгов во вторник. В центре внимания рынков - стартующее во вторник двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого, как ожидается,... В центре внимания рынков - стартующее во вторник двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого, как ожидается,... читать дальше

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Чистая прибыль крупнейшего мирового производителя товаров класса люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA в 1-м полугодии рухнула на 84%, или в 6,3 раза, и составила 522 млн евро против 3,268 млрд евро. Прибыль от продолжающихся операций упала на 68% - до 1,671 млрд евро по... читать дальше

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8 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 29 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-463 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... читать дальше

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Цена золота обновила рекордный максимум на фоне ослабления доллара США, а также сохраняющихся сомнений инвесторов в перспективах восстановления мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Фьючерсы на золото с поставкой в августе подорожали по итогам... читать дальше

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Цены на нефть незначительно снижаются. Инвесторы опасаются, что ухудшение отношений Вашингтона и Пекина ограничит восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Снижение нефтяных цен сдерживается ослаблением доллара США. В центре... В центре... читать дальше

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Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло по состоянию на 08:00 мск вторника 653 тыс. 992 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 319, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. По данным на утро понедельника этот показатель равнялся 4... читать дальше

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Японская автомобилестроительная компания Mitsubishi Motors Corp. ожидает максимального за 16 лет убытка в текущем финансовом году на фоне падения продаж автомобилей в мире из-за пандемии коронавируса. Согласно прогнозу Mitsubishi, ее чистый убыток по итогам 2020... Согласно прогнозу Mitsubishi, ее чистый убыток по итогам 2020... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 36 выпускам облигаций на общую сумму 5076,66 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 16 выпускам облигаций на общую сумму 57332,51 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Европейские страны все активнее готовятся на случай второй волны коронавируса COVID-19 и рассматривают возможность вернуть некоторые ограничения, пишет газета The Guardian. "Европа готовится ко второй волне коронавируса. Постоянные новые вспышки заболевания делают все более... читать дальше

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Фондовый рынок США вырос по итогам торгов в понедельник при поддержке акций компаний технологического сектора. Инвесторы ожидают выхода финансовой отчетности ряда крупнейших корпораций и продолжают следить за обсуждением новых программ стимулирования в США в связи с... Инвесторы ожидают выхода финансовой отчетности ряда крупнейших корпораций и продолжают следить за обсуждением новых программ стимулирования в США в связи с... читать дальше

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Продажи пассажирских автомобилей в Индии в июне сократились на 38,3%, или в 1,6 раза, и составили 126,417 тыс. по сравнению с 205,011 тыс. за тот же месяц прошлого года, сообщила Федерация автомобильных дилерских ассоциаций (FADA). Реализация двухколесных транспортных... Реализация двухколесных транспортных... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в понедельник преимущественно в минусе на фоне ухудшения отношений между Вашингтоном и Пекином. При этом акции представителей туристической отрасли заметно подешевели на новостях о введении карантина для прибывающих из... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 июля, составляет 83,7759 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 67,28 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 июля, составляет 71,585 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,24 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 16:00 16:00 Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших... Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших...

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