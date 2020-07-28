28 июля 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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28 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Май 2020
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Июль 2020
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28 июля 2020 года 09:17
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышаются в ходе торгов во вторник.
В центре внимания рынков - стартующее во вторник двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого, как ожидается,... читать дальше
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28 июля 2020 года 09:12
Чистая прибыль крупнейшего мирового производителя товаров класса люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA в 1-м полугодии рухнула на 84%, или в 6,3 раза, и составила 522 млн евро против 3,268 млрд евро. Прибыль от продолжающихся операций упала на 68% - до 1,671 млрд евро по... читать дальше
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28 июля 2020 года 09:02
8 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 29 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-463 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... читать дальше
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28 июля 2020 года 09:01
Цена золота обновила рекордный максимум на фоне ослабления доллара США, а также сохраняющихся сомнений инвесторов в перспективах восстановления мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Фьючерсы на золото с поставкой в августе подорожали по итогам... читать дальше
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28 июля 2020 года 08:53
Цены на нефть незначительно снижаются. Инвесторы опасаются, что ухудшение отношений Вашингтона и Пекина ограничит восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Снижение нефтяных цен сдерживается ослаблением доллара США.
В центре... читать дальше
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28 июля 2020 года 08:39
Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло по состоянию на 08:00 мск вторника 653 тыс. 992 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 319, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. По данным на утро понедельника этот показатель равнялся 4... читать дальше
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28 июля 2020 года 08:34
Японская автомобилестроительная компания Mitsubishi Motors Corp. ожидает максимального за 16 лет убытка в текущем финансовом году на фоне падения продаж автомобилей в мире из-за пандемии коронавируса.
Согласно прогнозу Mitsubishi, ее чистый убыток по итогам 2020... читать дальше
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28 июля 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 36 выпускам облигаций на общую сумму 5076,66 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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28 июля 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 16 выпускам облигаций на общую сумму 57332,51 млн руб.
Эмитент
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Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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28 июля 2020 года 08:26
Европейские страны все активнее готовятся на случай второй волны коронавируса COVID-19 и рассматривают возможность вернуть некоторые ограничения, пишет газета The Guardian. "Европа готовится ко второй волне коронавируса. Постоянные новые вспышки заболевания делают все более... читать дальше
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28 июля 2020 года 08:17
Фондовый рынок США вырос по итогам торгов в понедельник при поддержке акций компаний технологического сектора.
Инвесторы ожидают выхода финансовой отчетности ряда крупнейших корпораций и продолжают следить за обсуждением новых программ стимулирования в США в связи с... читать дальше
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28 июля 2020 года 08:12
Продажи пассажирских автомобилей в Индии в июне сократились на 38,3%, или в 1,6 раза, и составили 126,417 тыс. по сравнению с 205,011 тыс. за тот же месяц прошлого года, сообщила Федерация автомобильных дилерских ассоциаций (FADA).
Реализация двухколесных транспортных... читать дальше
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28 июля 2020 года 08:06
Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в понедельник преимущественно в минусе на фоне ухудшения отношений между Вашингтоном и Пекином. При этом акции представителей туристической отрасли заметно подешевели на новостях о введении карантина для прибывающих из... читать дальше
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28 июля 2020 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 июля, составляет 83,7759 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 67,28 коп.
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28 июля 2020 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 июля, составляет 71,585 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,24 коп.
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28 июля 2020 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
16:00
Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших...
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