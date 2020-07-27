Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,2116 руб.

27 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 98 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,2116 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,1968 руб., максимальный - 10,2669 руб. Было заключено 274 сделки. Объем торгов составил 1101,41 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,2579 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.