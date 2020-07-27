Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 83,7609 руб.

27 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7377 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,7609 руб.

Минимальный курс евро составил 83,575 руб., максимальный - 83,9375 руб. Было заключено 3010 сделок. Объем торгов составил 10096,71 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 83,92 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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